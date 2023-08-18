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ВОЗ сообщила о росте на 63% заболеваемости коронавирусом в мире за 28 дней

CentralAsia (CA) -  За 28 дней (с 17 июля по 13 августа 2023 года) в шести регионах ВОЗ было зарегистрировано более 1,4 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 63% больше по сравнению с предыдущими 28 днями.

Как сообщает ВОЗ, за это время зарегистрировано более 2300 смертей от COVID-19, что на 56% меньше по сравнению с к предыдущим 28 дням.

По состоянию на 13 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 769 млн подтвержденных случаев заболевания и более 6,9 млн случаев смерти.

В то время как четыре региона ВОЗ сообщили о снижении как числа случаев заболевания, так и числа смертей, Регион Западной части Тихого океана сообщил об увеличении числа случаев и снижении числа смертей.

В настоящее время зарегистрированные случаи не точно отражают уровень заражения из-за сокращения тестирования и отчетности во всем мире. В течение этого 28-дневного периода 44% (104 из 234) стран сообщили ВОЗ хотя бы об одном случае заболевания, и эта доля снижается с середины 2022 года.

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