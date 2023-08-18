экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Саиду Мирзиееву могут назначить первым помощником президента

CentralAsia (UZ) -  В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Указом президента Умурзаков Сардор Уктамович освобожден от должности рукапа и назначен на должность советника президента по особым поручениям.

В новой иерархии в администрации президента высшей должностью станет первый помощник президента.

Как сообщает радио «Озодлик» со ссылкой на неназванные источники в правительстве Узбекистана, на эту должность будет назначена Саида Мирзиеева.

Сейчас она занимает должность заведующего сектором по коммуникациям и информационной политике администрации президента.

«Озодлик» также сообщает, что ранее в редакцию поступали сообщения о разногласиях между Саидой Мирзиеевой и Сардором Умурзаковым.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com