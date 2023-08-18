Саиду Мирзиееву могут назначить первым помощником президента

CentralAsia (UZ) - В Администрации президента Узбекистана упразднена должность руководителя администрации. Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиеев.

Указом президента Умурзаков Сардор Уктамович освобожден от должности рукапа и назначен на должность советника президента по особым поручениям.

В новой иерархии в администрации президента высшей должностью станет первый помощник президента.

Как сообщает радио «Озодлик» со ссылкой на неназванные источники в правительстве Узбекистана, на эту должность будет назначена Саида Мирзиеева.

Сейчас она занимает должность заведующего сектором по коммуникациям и информационной политике администрации президента.

«Озодлик» также сообщает, что ранее в редакцию поступали сообщения о разногласиях между Саидой Мирзиеевой и Сардором Умурзаковым.