Во время пожара в шахте в Казахстане погибли 2, без вести пропали 3

CentralAsia (KZ) - В шахте «Казахстанская» в Карагандинской области найдено тело еще одного погибшего шахтера в результате пожара, произошедшего 17 августа. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заместителя исполнительного директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Сергея Огая. Об этом сообщает «Азаттык».

Поиски еще троих человек продолжаются.

Также к утру 18 августа сообщается, что число госпитализированных выросло до 13.

Пожар на шахте «Казахстанская» компании «АрселорМиттал Темиртау» начался утром 17 августа. В забоях на момент возгорания находились 227 человек. Из них эвакуированы были 222 человека, как минимум 13 из них обратились за помощью к медикам. Тело одного из шахтеров было найдено вечером того же дня.

Изначально власти распространили информацию о том, что погибли двое шахтеров и ищут еще троих. Однако позже пресс-служба акимата Карагандинской области сообщила, что ошиблась, уточнив, что известно об одном погибшем. В пресс-службе ошибку в количестве жертв объяснили тем, что неточность возникла из-за информации от поисковых групп, которые зашли с двух сторон, и каждая из них сообщила об обнаружении трупа.

Шахта «Казахстанская» — одна из восьми шахт компании «АрселорМиттал Темиртау», расположена в городе Шахтинске в Карагандинской области. Там добывают уголь.

В Шахтинске в ночь на 3 ноября 2022 года в шахте имени Ленина компании АМТ при бурении произошёл выброс метана с последующим его взрывом. Тогда погибли пять человек и ещё четверо получили отравление метаном и различные повреждения тела. Расследование по этому делу ещё не завершено.

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