Казахстанская компания Defence Engineering внесена в санкционный список США

CentralAsia (KZ) - По мнению властей США, эти фирмы способствовали сделкам между Россией и Северной Кореей в области поставок вооружений.

В Министерстве национальной экономики Казахстана прокомментировали информацию о включении компании Defence Engineering в санкционный список США.

«Defence Engineering действительно внесена Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США в санкционный cписок SDN.

Предприятие зарегистрировано в Астане. На сегодня оно неактивное. По информации Министерства финансов РК, деятельность компании приостановлена с 14 февраля 2021 года. По сведениям министерства индустрии и инфраструктурного развития, указанному предприятию не выдавались лицензии, разрешения на перемещение специфических товаров. Мы связываем включение компании в санкционный список с нахождением под санкциями США ее владельца Ашота Мкртычева, который не является резидентом Казахстана. Включение компании в санкционный список носит технический характер. Данное лицо покинуло территорию РК 7 марта 2020 года, после чего его въезд в страну не осуществлялся», - сообщили в министерстве.

Мкртычев – уроженец Азербайджана и гражданин Словакии – находится под персональными санкциями США с 30 марта этого года.

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