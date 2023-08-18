Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Колумбии, один человек погиб
- Азия и мир, происшествия
- 12:01, 18 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в столице Колумбии Боготе, в результате чего испуганные жители бежали на улицу, а женщина упала насмерть, пишет Reuters.
По данным национальной геологической службы Колумбии, магнитуда составила 6,1. Информации о разрушениях не поступало.
Трагедия произошла на юго-востоке столицы, где одна женщина выпала из окна во время землетрясения, сообщила мэр Клаудия Лопес.
«Мы глубоко сожалеем о единственном зарегистрированном серьезном происшествии: женщина бросилась с 10 этажа жилого дома в Маделене, видимо, из-за нервов», - сказала Лопес.
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