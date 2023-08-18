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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Колумбии, один человек погиб

CentralAsia (CA) -  Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в столице Колумбии Боготе, в результате чего испуганные жители бежали на улицу, а женщина упала насмерть, пишет Reuters.

По данным национальной геологической службы Колумбии, магнитуда составила 6,1. Информации о разрушениях не поступало.

Трагедия произошла на юго-востоке столицы, где одна женщина выпала из окна во время землетрясения, сообщила мэр Клаудия Лопес.

«Мы глубоко сожалеем о единственном зарегистрированном серьезном происшествии: женщина бросилась с 10 этажа жилого дома в Маделене, видимо, из-за нервов», - сказала Лопес.

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