Казахстан заблокировал доступ к российскому телеканалу «Царьград» за «пропаганду экстремизма»

CentralAsia (KZ) - Казахстан расценил публикации на сайте «Царьграда» пропагандирующими экстремизм из-за статей о действиях «казахских националистов» и возможном «жестком ответе» Москвы. Телеканал назвал материалы «освещением беспредела». Об этом сообщает РБК.

Сервис Kaz Blocking Tracker, отслеживающий ограничение доступа к различным сайтам на территории Казахстана, подтверждает, что на данный момент в стране полностью заблокирован веб-ресурс российского телеканала, размещенный на tsargrad.tv и kz.tsargrad.tv.

Министерство информации Казахстана указывает, что содержимое четырех страниц на сайте «Царьграда» расценили в качестве пропаганды экстремизма. Речь идет об одной статье от января 2021 года и трех — от конца мая 2023 года.

Решение о блокировке было принято после четырех предупреждений о пропаганде экстремизма, вынесенных телеканалу за публикации с заголовками: «Казахские националисты терроризируют русских женщин накануне Дня Победы», «Гнавший русских из Казахстана мамбет извинился на камеру», «Казачьи лампасы раздора: в Казахстане хотят поставить русских на колени?».

Кроме того, в одной из статей, которые Казахстан расценил в качестве пропаганды экстремизма, утверждалось, что «казахский этнос образовался лишь к середине XV века». Там также содержалась угроза, что Россия в ответ на многовекторную политику Казахстана может «отнестись к этому жестче, чем сейчас».

«Царьград» отверг обвинения Казахстана и заявил, что занимался не пропагандой экстремизма, а «регулярным освещением беспредела со стороны казахских националистов, в том числе так называемых языковых патрулей». Телеканал назвал произошедшее победой казахских националистов на пути «полного изгнания русских из республики» и пообещал продолжить свою работу.

В 2022 году против телеканала ввели санкции как против ресурса, способствующего продвижению кремлевской пропаганды и оправданию российской агрессии против Украины.

Российский бизнесмен Константин Малофеев, основатель «Царьграда», также входит в санкционные списки Евросоюза, США и других стран. Он уже более шести лет находится в международном розыске за финансирование так называемой «ДНР» и отрядов добровольцев, воюющих на стороне России в Украине.

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