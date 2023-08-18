экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Россия обсудит с ЮАР возможность импорта слонов и жирафов из Лимпопо

CentralAsia (KG) -  Россельхознадзор планирует обсудить с коллегами из ЮАР возможность импорта в Россию для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — говорится в сообщении.

Накануне в Россельхознадзоре рассказали о планах переговорить с коллегами из ЮАР о взаимных поставках животноводческой продукции.

Провинция Лимпопо расположена на севере ЮАР, она названа в честь одноименной реки, которая проходит в этих местах. Лимпопо упоминается в сказке Корнея Чуковского про доктора Айболита.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Кыргызстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com