Россия обсудит с ЮАР возможность импорта слонов и жирафов из Лимпопо

CentralAsia (KG) - Россельхознадзор планирует обсудить с коллегами из ЮАР возможность импорта в Россию для зоопарков бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп и носорогов из ЮАР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Речь идет об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — говорится в сообщении.

Накануне в Россельхознадзоре рассказали о планах переговорить с коллегами из ЮАР о взаимных поставках животноводческой продукции.

Провинция Лимпопо расположена на севере ЮАР, она названа в честь одноименной реки, которая проходит в этих местах. Лимпопо упоминается в сказке Корнея Чуковского про доктора Айболита.

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