Минэнерго Казахстана определилось с местом строительства АЭС

CentralAsia (KZ) - Министерство энергетики Казахстана определилось с местом строительства АЭС — по итогам проведенных исследований в качестве наиболее предпочтительного района была выбрана территория села Улькен Жамбылского района Алматинской области.

Как сообщает ведомство, для первой АЭС в стране рекомендуется выбрать технологию, проверенную на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичной станции. В этой связи составлен «шорт-лист» состоящий из следующих потенциальных поставщиков ядерных технологий:

- китайская компания CNNC с реактором HPR-1000;

- корейская KHNP c реактором APR-1400;

- российская Росатом c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000;

- французская EDF с реактором EPR-1200.

Результаты исследований рассмотрены и одобрены на заседании Межведомственной комиссии по развитию атомной отрасли в мае 2022 года.

В соответствии с законодательством решение о строительстве принимается правительством Казахстана при согласии местных представительных органов, на территории которых планируется строительство установки. При этом, местным представительным органом является маслихат.

В ноябре 2022 года на очередной сессии маслихата Алматинской области принято решение дать согласие на строительство при условии поддержки жителей района.

В этой связи Акимат Алматинской области инициировано проведение публичных обсуждений.

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