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США одобрили передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами, - Рейтер

CentralAsia (KG) -  США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его сведениям, страны направят истребители Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Дании и Нидерландам письма с гарантиями того, что Вашингтон поддерживает этот шаг.

«Я пишу это, чтобы от лица Соединенных Штатов выразить полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами», - говорится в письме Блинкена, копия которого оказалась у Reuters. По мнению американского госсекретаря, одобрение запросов на поставку третьими странами позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в мае заявил, что Нидерланды серьезно рассматривают возможность предоставления Украине истребителей F-16, поскольку в настоящее время они постепенно выводятся из состава своих вооруженных сил.

По данным министерства обороны Нидерландов, в настоящее время в Нидерландах имеется 24 действующих F-16, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Еще 18 самолетов в настоящее время доступны для продажи, 12 из которых проданы предварительно.

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