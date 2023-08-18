В Туркменистане двух уволенных ранее хякимов осудили на 25 лет тюрьмы

CentralAsia (TM) - В Туркменистане приговорены к 25 годам лишения свободы бывший хяким Марыйского велаята Довранберди Аннабердиев и бывший хяким Ахалского велаята Язмухаммет Гурбанов. Об этом сообщает turkmen.news.

Приговор обоим экс-хякимам вынесли 7 августа. Аннабердиев попал под суд из-за прорыва Каракумского канала, случившегося минувшей зимой. Причина уголовного преследования Гурбанова неизвестна, но уволили его в июле текущего года «за серьезные недостатки в работе» на том же расширенном совещании, что и Аннабердиева и многих других чиновников.

О задержании Аннабердиева в начале августа сообщало радио «Азатлык». Источники издания заявили, что родным экс-хякима порекомендовали не появляться на публике. Также отмечалось, что из-за ареста пострадали дехкане, платившие взятки за право высаживать овощи и бахчевые на арендованных у государства полях, предназначенных для выращивания хлопка и пшеницы. Новый хяким Бегенчмырат Оразов заставил выкорчевать все посадки.