С начала года в Казахстана изъято 14,3 тонны наркотиков

CentralAsia (KZ) - С начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов в Казахстане было изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков, а также ликвидировано 52 нарколаборатории и изъято 85 тонн прекурсоров.

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил президенту Касым-Жомарту Токаеву итоги работы.

Расследуется 37 уголовных дел по деятельности организованных преступных групп. Выявлено 111 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Президенту было доложено о мерах по усилению ответственности за совершение насилия в семейно-бытовой сфере, переходу с заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений.

Главе государства были представлены результаты работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий и легализации иностранных автомобилей.

По итогам встречи президент поручил правоохранительным органам обеспечить неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан. Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев поставил перед руководством МВД ряд задач по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

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