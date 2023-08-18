Президент Казахстана прогнозирует, что за 20 лет численность населения Алматы достигнет 3 млн человек

CentralAsia (KZ) - Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет численность населения Алматы составит около 3 млн человек. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития города.

«В будущем все пять частей города будут развиваться в качестве полицентров. Это позволит улучшить ситуацию в центре города и равномерно распределить нагрузку на все районы. За последние 10 лет город рос довольно динамично, но хаотично. Территория Алматы расширилась более чем в два раза. Однако инфраструктура в районах развивается неравномерно», - сказал он.

По его словам, численность городского населения в среднем ежегодно увеличивается на 70 тыс. человек. На работу и учебу в Алматы из сопредельных населенных пунктов ежедневно приезжают 500 тыс. человек.

В ходе совещания были обсуждены вопросы развития коммунальной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры города, а также пути решения проблем, накопившихся в сферах образования, экологии и медицины.

В совещании также выступили аким Алматы Ерболат Досаев, первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, заместитель премьер-министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

По данным на 2017 год, в Алматы проживало 1,7 млн человек.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения