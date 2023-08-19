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Замминистра Амартувшин принял копии верительных грамот от посла Кыргызстана

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Монголии принял копии верительных грамот от посла Кыргызстана

Посол Кыргызстана в Монголии Айбек Артыкбаев 18 августа вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Монголии Амартувшину Гомбосурэну. Об этом сообщила пресс-служба МИД Монголии.

В ходе встречи заместитель министра Амартувшин Гомбосурэн отметил, что углубление традиционно дружественных отношений с Кыргызстаном является одной из внешнеполитических целей Монголии, и выразил уверенность, что Посол Айбек Артыкбаев внесет большой вклад в приведение традиционно дружественных отношений между Монголией и Кыргызстаном в более высокий уровень и обогащение экономического сотрудничества новым содержанием.

Стороны обменялись мнениями о расширении и углублении взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, развитии сотрудничества в сфере туризма и сельского хозяйства, а также активизации взаимодействия организаций, в ведении которых находятся ветеринарные лечебницы и карантин.

Посол Айбек Артыкбаев работает в Министерстве иностранных дел Кыргызстана с 2009 года и в 2021-2023 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел.

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