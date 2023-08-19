Путин провел совещание в штабе группировки «СВО»
- Азия и мир, политика
- 9:59, 19 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провёл совещание в штабе группировки «специальной военной операции» в Ростове-на-Дону, сообщает 19 августа пресс-служба Кремля.
Путин заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.
Другие подробности не приводятся.
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