«Я ужасный злой человек». В Великобритании медсестра убила 7 младенцев

CentralAsia (CA) - Британский суд присяжных признал медсестру Люси Летби виновной в убийстве семи младенцев, пишет Би-би-си.

Она убивала новорождённых, вводя им воздух шприцем, в период с июня 2015 по июнь 2016 года, когда работала в Больнице графини Честерской (основная больница Национальной службы здравоохранения в графстве Честер).

Летби также была признана виновной в попытке убийства еще шести младенцев в неонатальном отделении больницы с использованием таких методов, как преднамеренное введение им воздуха, перекармливание и отравление инсулином.

Присяжные не смогли вынести вердикт в отношении еще шести обвинений, которые относятся к попыткам убийства младенцев. Прокуроры попросили 28 дней, чтобы решить, будут ли они добиваться повторного судебного разбирательства по этим пунктам.

Манчестерский суд должен вынести приговор Летби 21 августа.

Ведущий консультант неонатального отделения, где работала Люси Летби, рассказал Би-би-си, что руководство больницы вовремя не расследовало обвинения в адрес медсестры и пыталось заставить врачей замолчать.

Администрация больницы также поздно обратилась в полицию, несмотря на многомесячные предупреждения о том, что медсестра могла убивать младенцев.

Ведущий консультант отделения доктор Стивен Брири еще в октябре 2015 года впервые говорил, что озабочен поведением Летби.

Но никаких действий предпринято не было, после чего она попыталась убить еще пятерых младенцев - и смогла убить двоих.

Пока известно, что всего Летби покушалась на жизнь 13 новорожденных. Разглашать их имена запрещено судом, но известно что были убиты пять мальчиков и две девочки.

Как пишет CNN, в 2018 и 2019 годах Летби дважды арестовывалась полицией в связи с их расследованием. Она была вновь арестована в ноябре 2020 года.

Власти обнаружили записки, написанные Летби во время обысков по ее адресу.

«Я не заслуживаю того, чтобы жить. Я убила их намеренно, потому что я недостаточно хороша, чтобы заботиться о них», - написала она в одной записке, добавив в другой: «Я ужасный злой человек» и заглавными буквами «Я злая, я сделала это».