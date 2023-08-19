Каховскую ГЭС нельзя восстановить. Из-за ее подрыва почти 700 тыс. украинцев остались без доступа к питьевой воде, - глава МВД Украины

CentralAsia (CA) - Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко 18 августа во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений, аккредитованных в Украине.

Разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. С машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки, сказал он.

В зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей. Там проживало ориентировочно 875 тыс. населения. По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 — получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. 3 подтопленных района вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных человек.

«Подрыв станции привел к проблемам с водоснабжением на юге Украины. Почти 700 тыс. украинцев остались без доступа к питьевой воде. Регулярный подвоз воды в пострадавшие районы удалось наладить силами системы внутренних дел. К этому процессу привлекалось 75 единиц техники», - сказал глава МВД Украины.

В результате подрыва российскими военными Каховской гидроэлектростанции минная опасность для побережья возросла в разы, сказал он.

«Больше всего мины выносились водой после подрыва ГЭС. Зафиксированы случаи самовольного подрыва в течение следования мин по течению. Непосредственно в Одесской и Николаевской областях. Там также фиксировали прибитие к берегу таких мин», - сказал он.

Министр внутренних дел отметил, что самая главная угроза для Украины и мира теперь существует вокруг Запорожской атомной электростанции.