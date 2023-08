Глава Нацгвардии России Виктор Золотов пытается отстранить Сергея Шойгу от должности министра обороны, - ISW

Золотов и Шойгу

CentralAsia (CA) - Глава Национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов якобы пытается отстранить министра обороны Сергея Шойгу от занимаемой должности, пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в оценке российской наступательной кампании на 18:20 вечера по восточному времени 18 августа 2023 года.

Российский адвокат Кирилл Качур, которому Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в растрате и взяточничестве в 2022 году и который утверждает, что обладает инсайдерской информацией о внутренней политике Кремля, утверждал, что Золотов надеялся заменить Шойгу «одним из своих бывших подчиненных и бывших адъютантов Владимира Путина» на посту министра обороны. – возможно, имеется в виду нынешний тульский губернатор Алексей Дюмин, который ранее работал в Службе безопасности президента телохранителем и адъютантом Путина и заместителем Золотова. Источник утверждал, что недавний законопроект, разрешающий Росгвардии получать тяжелую военную технику, был компенсацией Кремля Золотову за отказ от его попыток отстранить Шойгу. Другой российский инсайдерский источник 3 августа заявил, что Дюмин также пытается сместить Шойгу с поста министра обороны.

Также институт пишет со ссылкой на The Washington Post, что разведывательное сообщество США оценило, что контрнаступление Украины не достигнет Мелитополя на западе Запорожской области и не достигнет своей главной цели — перерезать российский сухопутный мост в Крым. В непроверенной оценке разведки, как сообщается, говорится, что эффективные оборонительные операции России и плотные минные поля сдерживали продвижение Украины и будут продолжать это делать. Анонимные официальные лица США, как сообщается, заявили, что украинские войска продвинутся на расстояние нескольких миль от Мелитополя, но не дальше. Продвижение Украины в пределах нескольких миль от Мелитополя привело бы к тому, что важнейшие автомобильные и железнодорожные коммуникации, на которые Россия полагается для снабжения своих войск, оказались бы в пределах досягаемости украинских артиллерийских систем, что серьезно подорвало бы способность России продолжать использовать их для этой цели. Из опубликованных отчетов неясно, почему аналитики американской разведки, как сообщается, пришли к выводу, что захват Мелитополя — это единственный способ, которым Украина может разорвать российский сухопутный мост. ISW, по сути, оценила, что у Украины есть много вариантов для перерезания критически важных российских наземных линий связи вдоль северного побережья Азовского моря, из которых захват Мелитополя является лишь одним.

15 августа госсекретарь США Энтони Блинкен, в частности, высказал мнение, отличное от предполагаемой оценки разведки, заявив, что перспективы контрнаступления Украины с целью достижения значительных «стратегических успехов» будут оставаться неясными по крайней мере в течение месяца или дольше.

Преждевременно давать оценки относительно общего успеха продолжающихся украинских контрнаступательных операций, проводимых по нескольким направлениям продвижения к нескольким различным очевидным целям. ISW последовательно оценивает, что украинское контрнаступление будет представлять собой затяжную, нелинейную серию операций, которые, вероятно, будут продолжаться фазами с различными темпами. Украинское контрнаступление — это не отдельный набор запланированных операций, и текущие контрнаступательные операции, вероятно, создают более благоприятные условия для более крупных и значимых операций. ISW продолжает оценивать, что украинские контрнаступательные операции значительно ослабляют обороняющиеся российские силы и что общая деградация российской оборонительной линии создает возможности для того, чтобы любой украинский прорыв был потенциально значимым с оперативной точки зрения.

18 августа украинские войска продолжили наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись дальше в районе Роботино на западе Запорожской области. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска продолжали наступательные операции на Бахмутском, Бердянском (приграничный район Донецко-Запорожской области) и Мелитопольском (западная Запорожская область) направлениях. Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 августа, показывают, что украинские войска сохраняют позиции в северо-восточном Роботино (в 10 км к югу от Орехова), откуда, как ранее утверждали российские источники, российские войска вытеснили украинские войска. Отснятый материал подтверждает, что недавние успехи Украины в районе Роботино, вероятно, были тактически значимыми, и ISW ранее оценила, что такие успехи, вероятно, отражают значительную деградацию российских сил, обороняющих этот район.

Основные выводы ISW:

The Washington Post сообщила 17 августа, что разведывательное сообщество США оценило, что контрнаступление Украины не достигнет Мелитополя на западе Запорожской области и не достигнет своей главной цели — перерезать российский сухопутный мост в Крым.

Преждевременно давать оценки относительно общего успеха продолжающихся украинских контрнаступательных операций, проводимых по нескольким направлениям продвижения к нескольким различным очевидным целям.

18 августа украинские войска продолжили наступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись дальше в районе Роботино на западе Запорожской области.

Кремль активизировал свои усилия по усилению своего долгосрочного контроля над российским информационным пространством, ставя под угрозу доверие к российским источникам, которые информируют более широкое западное освещение реалий боевых действий на Украине.

Представитель украинского оперативного командования «Юг» капитан первого ранга Наталья Гуменюк оспорила заявления России о том, что российские власти надлежащим образом отремонтировали мост Чонгар после украинского удара 6 августа.

18 августа российские войска провели наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка - Донецк и в приграничной зоне восточный Донецк — западное Запорожье и продвинулись в некоторых районах.

Карта военных действий в Украине: