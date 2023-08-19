Шавкат Мирзиеёв на встрече с бизнесменами озвучил, что не должно быть «оружием налоговика»

// Пресс-служба президента Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на встрече с предпринимателями в формате открытого диалога.

Пресс-служба главы РУз опубликовала текст его выступления:

«

Уважаемые представители бизнеса, предприниматели, участники сегодняшнего диалога!

Два года назад мы положили начало доброй традиции – проведение в преддверии Дня предпринимателей встреч с вами в формате открытого диалога и совместный поиск решений накопившихся проблем. Я безмерно рад, что сегодня мы вновь встретились с вами, продолжая эту традицию.

Дорогие соотечественники!

Следует подчеркнуть, что последние 3-4 года изменения на международной арене оказывают огромное влияние на мировую экономику, в том числе и на нашу национальную экономику.

Наши предприниматели хорошо знают о последствиях таких факторов, как сбой цепочки логистики и поставок продукции вследствие различных противоречий, обесценивание валюты стран-партнеров, удорожание финансовых ресурсов в результате высокой инфляции в глобальном масштабе.

Надо признать, что и дальше будет нелегко. Убежден, если мы сделаем правильные выводы из своих упущений и будем двигаться только вперед, то наш трудолюбивый народ, инициативные предприниматели обязательно преодолеют любые трудности.

Неслучайно наш первый открытый диалог состоялся именно в период обострения экономического кризиса и неопределенности в мире. Сама жизнь подтверждает, что в таких сложных условиях непосредственный диалог с представителями бизнеса и обсуждение волнующих вас проблем, совместный поиск путей их решения и принятие своевременных мер являются самым правильным подходом в данных обстоятельствах. В частности, по результатам открытого диалога в 2021 году было выдвинуто 57 инициатив, а в прошлом году – 55.

Какие это позволило внедрить льготы и удобства для ведения бизнеса? Каковы позитивные изменения, достигнутые в жизни предпринимателей? Какое положительное влияние оказали результаты наших совместных инициатив на экономику страны в целом?

Первое. На основе предложений в прошлом году бизнес-субъекты были разделены на категории – микро-, малый, средний и крупный бизнес, налажена система работы с каждой из них на основе отдельных подходов.

Районы и города также были разделены на 5 категорий, к 60 районам были применены отдельные режимы налоговой, кредитной и финансовой помощи. В результате предприниматели данных районов за минувшие шесть месяцев воспользовались льготами на сумму около 1 триллион сумов. За счет этого доход предпринимателей 20 районов увеличился до 1,5-2 раз по сравнению с прошлым годом. Только в первом полугодии этого года – с 7 триллионов сумов до 11,5 триллиона сумов.

Если бы руководители остальных 40 районов также тесно работали с предпринимателями, эффективно использовали созданные возможности, то не осталось бы районов, относящихся к 5-й категории.

Второе. Сокращен срок возврата налога на добавленную стоимость, с 1 августа 2022 года по 1 августа 2023 года 6 тысячам предприятий возвращено 20 триллионов сумов. Особенно в результате внедрения порядка возврата добросовестным предприятиям-экспортерам налога на добавленную стоимость, не дожидаясь поступления валюты от экспорта, на расчетный счет более 2 тысяч предпринимателей поступило 7 триллионов сумов.

Самое важное, благодаря этому мы снизили ставку по данному налогу до 12 процентов, число участников цепочки добавленной стоимости увеличилось на 26 тысяч, их деятельность выведена из «тени». Число плательщиков НДС достигло 184 тысяч.

В результате списания налоговой задолженности, возникшей вследствие применения неэффективных налоговых механизмов, в распоряжении бизнеса осталось 2 триллиона сумов.

Третье. Также создана система при выделении кредита использования в качестве залогового обеспечения товаров в обороте, экспортных договоров, аккредитивов и будущих поступлений. Предпринимателям, воспользовавшимся этой возможностью, были выделены кредиты на 1 миллиард долларов.

Также облегчен порядок открытия микро-финансовых организаций. В результате в стране появился альтернативный банкам кредитный рынок. За последний год количество таких организаций увеличилось в 1,5 раза, объем выделенных ими кредитов – в 3 раза. За год небанковские организации выделили 3 триллиона сумов кредитов.

Мы упростили систему переработки на таможенной территории. Таким образом, число предпринимателей, пользующихся этим таможенным режимом, увеличилось в 2 раза. Так, в течение года посредством данной возможности была экспортирована продукция на 455 миллионов долларов. Создана добавленная стоимость на 110 миллионов долларов.

Четвертое. Отменены или переведены в уведомительную форму лицензии и разрешения на 119 видов деятельности, которые прежде были «недоступными» начинающим предпринимателям. Только за счет отмены лицензий по такому виду деятельности, как автомобильная перевозка грузов на территории республики, объемы грузоперевозок увеличились в 1,5 раза.

Пятое. Пусть предприниматели сами скажут, насколько ощутимо резкое сокращение проверок в деятельности добросовестных налогоплательщиков.

Обратите внимание, за шесть месяцев 2023 года количество проверок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 40 процентов – со 104 тысяч до 64 тысяч. То есть наши предприниматели осознают, что лучше работать открыто, а не «в тени». Поэтому мы отменили применение финансовых санкций по результатам сдачи налоговой отчетности и камеральных проверок.

В целом за прошедший год количество малых предпринимателей увеличилось на 40 тысяч и составило 490 тысяч, средних предпринимателей – на 2 тысячи и достигло 10 тысяч. Количество крупных предприятий за год увеличилось на 400, достигнув 1,5 тысячи.

В результате использования предоставленных льгот годовой оборот 155 предприятий превысил 100 миллионов долларов. Годовой объем вложенных зарубежных инвестиций впервые достиг 10 миллиардов долларов. Это в 3 раза больше, чем в 2017 году.

После состоявшихся встреч в формате открытого диалога за последние два года отечественные предприятия экспортировали продукцию на 25 миллиардов долларов и наладили производство импортозамещающей продукции на 10 миллиардов долларов.

Уважаемые представители бизнеса!

Все это является результатом труда наших инициативных, деловых и самоотверженных предпринимателей, и мы высоко ценим это.

В этой связи выражаю искреннюю признательность за большой вклад в достижение таких успехов малым предпринимателям – генераторам новых идей, представителям среднего бизнеса – локомотиву нашей экономики, руководителям крупных предприятий, создающих тысячи рабочих мест и обеспечивающих соотечественников доходом, кластерам, фермерам и дехканам, которые создают достаток и изобилие на наших рынках.

Вот и сегодня, высоко оценивая весомый вклад предпринимателей в развитие нашей страны, мы наградили 44 из них орденами и медалями, 126 – нагрудным знаком «Фаол тадбиркор».

Пользуясь случаем, еще раз выражаю искреннюю благодарность нашим предпринимателям, удостоенным такого признания, глубоко убежден, что ваши ряды будут расти с каждым днем.

Дорогие соотечественники!

Нужно признать: в результате наших усилий за прошедшие семь лет сформировался новый класс предпринимателей в Новом Узбекистане.

Как вы знаете, нынешний год был насыщен политическими событиями. В целях гарантирования необратимости начатых реформ наш народ принял обновленную Конституцию.

Самое важное, впервые в Основном законе государство взяло на себя конкретные обязательства по обеспечению благоприятного инвестиционного и делового климата, неприкосновенности собственности, развитию рыночных отношений и созданию условий для честной конкуренции, независимости судов.

Для достижения высоких рубежей, заявленных на предвыборных встречах, в начале августа на обсуждение широкой общественности выставлен проект программы реформ на предстоящие семь лет. Нас, безусловно, радует, что в ходе обсуждений поступило более одного миллиона мнений и предложений, при этом много новых важных инициатив по дальнейшему развитию страны высказали наши предприниматели.

Вместе с тем, мы не можем сказать, что решили все проблемы. Нам предстоит еще многое сделать для создания новых возможностей и дальнейшего расширения условий для бизнеса.

Каждый день, дарованный нам Всевышним, – это новая возможность для всех нас. Наши предприниматели лучше остальных понимают суть этих слов. Для превращения каждой возможности в результат все мы должны эффективно ею воспользоваться, быть в постоянном поиске, не бояться новых идей и инициатив, трудиться еще больше и лучше.

Уважаемые предприниматели!

Накануне нашего диалога от предпринимателей поступило около 6 тысяч обращений. Основные вопросы, поднятые ими, касаются расширения кредитов и финансовой помощи – 26 процентов, 21 процент – обеспечения бизнеса помещениями и инфраструктурой, 10 процентов – упрощения налоговой системы, 8 процентов – кардинального сокращения проверок и излишней бюрократии.

Глядя на эти цифры, знаете, о чем я прежде всего подумал? Почему обращений меньше, чем в прошлом году? Ознакомившись с предложениями и инициативами, я увидел вот что.

80 процентов вопросов, поднятых в ходе подготовки к предыдущим открытым диалогам, имели индивидуальный характер, их большая часть была решена на месте.

На этот раз 70 процентов предпринимателей говорили о системных проблемах и предлагали готовые решения. Отрадно, что наши предприниматели поднимают актуальные вопросы, касающиеся не только их, но и всей сферы.

Все эти вопросы будут учтены при принятии решений по результатам открытого диалога.

Теперь остановлюсь на самых важных новых инициативах, выработанных на основе поступивших предложений.

Первое направление – новые возможности для малого бизнеса

Как известно, малый бизнес – это большая сила, привносящая новый дух в махаллю, район, воодушевляющая наших соотечественников.

Во многих государствах с быстро развивающейся экономикой 70-80 процентов рабочих мест создаются представителями данного сектора. История всех авторитетных компаний начиналась именно с малого и среднего бизнеса.

В последние годы в нашей стране проделана большая практическая работа по развитию микро-бизнеса и семейного предпринимательства. Через программы ежегодно на финансовую поддержку микро-бизнеса мы направляем более 1 миллиарда долларов. В результате сегодня в каждой махалле появились не менее 40-50 новых предпринимателей, создаются тысячи постоянных рабочих мест. Однако, будет справедливым сказать, что еще не в полной мере сформировалась эта среда в деле адресной поддержки малого бизнеса, создании для него необходимых условий.

В начале года мы четко определили, кто входит в категорию малого бизнеса. Теперь, чтобы малые предприниматели «встали на ноги» и расширили свою деятельность, мы внедрим совершенно новые подходы. Будет создана целостная экосистема по обучению представителей данного сектора предпринимательству, разработке для них проектов, финансированию деятельности, поиску бизнес-партнеров и рынка сбыта продукции.

Для этого мы, во-первых, преобразуем «Кишлок курилиш банк» в «Банк развития бизнеса». Совершенно новыми будут и деятельность, и методы работы, и механизмы финансирования нового банка. В частности, при банке в каждом регионе будет создан центр малого бизнеса, всего 14 центров.

В рамках программ семейного предпринимательства более 500 тысяч представителей микро-бизнеса повысили свои навыки. Отныне помощники хокимов в 9 400 махаллях каждый месяц будут закреплять за центрами 3-4 предпринимателей на своей территории, которые желают перейти с микро- на малый бизнес.

Центры будут содействовать разработке бизнес-проектов инициаторов, за свой счет обучать предпринимателей, желающих реализовать новый проект, привлекать к ним нужных специалистов, оказывать предпринимателям бухгалтерские, налоговые, аудиторские, маркетинговые, правовые и другие консалтинговые услуги.

Во-вторых, будет налажено финансирование проектов предпринимателей, обучившихся в центрах малого бизнеса в регионах, на самых выгодных условиях.

При этом если предприниматель вложит 10 процентов инвестиций в проект малого бизнеса, то на 45 процентов ресурсы направит «Банк развития бизнеса», на остальные 45 процентов будут выделены ресурсы государственной поддержки.

Для этих целей в один «предпринимательский год» только банк предоставит 500 миллионов долларов, средства в таком же количестве выделит государство. Кредиты будут предоставляться предпринимателям на льготных условиях сроком на 5-7 лет. С 1 октября будут открыты кредитные линии по 150 миллионам долларов данных средств.

Предпринимателям, сумевшим наладить собственный бизнес, имеющим чистую «кредитную и налоговую историю», залоговое требование при получении кредита для выведения своей деятельности на новый уровень будет снижено на 50 процентов.

Предприятиям, имеющим потребность в дополнительных ресурсах для реализации проекта, разрешается выделение дополнительных средств к имеющемуся кредиту. На эти цели в год будет дополнительно выделяться 1 триллион сумов. Также расходы на страхование ввозимого в рамках проекта оборудования, сертификацию сырья и материалов будут покрываться центрами.

До трех лет не будет допущено проверок деятельности предприятий малого бизнеса, участвующих в программе.

В-третьих, при содействии центров малого бизнеса будут установлены кооперационные связи между инициаторами проектов и крупными государственными предприятиями. При этом центры окажут помощь новым предприятиям по внедрении современных технологий, повышению квалификации работников и реализации продукции.

Вместе с тем, данным предприятиям будет разрешена реализация в системе государственных закупок продукции собственного производства в течение 2 лет на основе прямых договоров.

В-четвертых, к управлению центрами малого бизнеса будут привлечены частные партнеры. Таким предпринимателям будет предоставлено право долевого участия в «Банке развития бизнеса».

В центры мы также привлечем зарубежных специалистов. При этом привлеченным из-за рубежа специалистам, таким как бизнес-консультант, инженер-технолог, дизайнер, управляющий гостиницей, маркетолог, агроном, ветеринар, семеновод срок разрешения на работу в Узбекистане будет продлен с 1 года до 3 лет. Платеж за разрешение на работу будет снижен с нынешних 10 миллионов сумов до 330 тысяч сумов. Для них не будет действовать требование о заключении территориального органа труда о целесообразности привлечения на работу.

В-пятых, мы также примем отдельный закон о внедрении новой системы. При этом будет определен упрощенный порядок всех процессов, связанных с реализацией проектов малого бизнеса совместно с центром.

Несомненно, и банк, и центр должны быть заинтересованы в том, чтобы новый проект приносил доход, и деятельность предпринимателя развивалась. Поэтому с запуском нового проекта малого бизнеса все налоги, поступающие от него, в течение двух лет будут переводиться в «Банк развития бизнеса» для оборотных средств. То есть создается система, при которой банк будет заинтересован в высоком уровне дохода предпринимателя.

Самое главное, в данной программе могут участвовать, а также самостоятельно привлекать ресурсы любые государственные и частные банки. Прибыль, полученная банками в рамках программы, будет вычитаться из налоговой базы. Тогда и у предпринимателей, и у банков будет заинтересованность и конкуренция. Для этого из Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации и других международных финансовых организаций мы привлечем еще 500 миллионов долларов.

Наша цель – в течение года «поставить на ноги» не менее 150 тысяч субъектов малого бизнеса, не менее 25 тысяч превратить в средние предприятия, создать в секторе 250 тысяч новых постоянных рабочих мест.

Второе направление – средний бизнес как гарант устойчивого экономического роста

Уважаемые представители бизнеса!

Важным звеном нашей экономики является средний бизнес, основывающийся на новых технологиях и инновациях, производящий качественную и конкурентоспособную продукцию.

Однако, будет справедливым сказать, что в настоящее время условия для среднего бизнеса не достаточны. Поручительства или компенсации по коммерческим кредитам предоставляет только Фонд предпринимательства. И то не для всех.

Поэтому мы также наладим новые подходы к поддержке предпринимателей, желающих перейти из малого в средний бизнес. В этом направлении в корне изменится и деятельность, и методы работы существующих фондов по поддержке бизнеса.

Теперь Фонд предпринимательства (Ж.Кучкаров) будет нести ответственность за оказание финансовой помощи проектам в сфере услуг и сервиса, «зеленым» и энергоэффективным проектам, Фонд развития промышленности (Ж.Ходжаев) – за промышленные проекты.

К управлению фондами мы пригласим квалифицированных зарубежных менеджеров. Данные фонды не будут ограничиваться бюджетными средствами, им будет предоставлено полномочие по самостоятельному привлечению инвестиций. Таким образом, в следующем году данные фонды привлекут для среднего бизнеса дополнительно 1 миллиард долларов.

Во-первых, для реализации перспективных проектов в «драйверных» отраслях мы создали Фонд развития промышленности и выделили ему на начальном этапе 200 миллионов долларов.

С 1 сентября из фонда для финансирования новых проектов будут выделены кредиты в иностранной валюте по ставке 5 процентов, в национальной валюте – 10 процентов сроком на 10 лет, промышленным предприятиям будут предоставлены кредиты на оборотные средства сроком до 1 года в иностранной валюте по ставке 4 процента, в национальной валюте – 10 процентов.

При этом для ввозимого оборудования фондом также будут предоставлены в виде кредита 15-процентные авансовые выплаты, будет выплачена компенсация части расходов до 20 тысяч долларов на маркетинг, проектирование, привлечение зарубежных специалистов.

Во-вторых, будет налажена система промышленной ипотеки, построены и переданы предпринимателям производственные площадки в виде «готового бизнеса». В частности, в каждой области будут созданы не менее чем 3 новые промышленные зоны.

Кроме того, в промышленных зонах, где запускается производственный объект, разрешается приватизировать земельные участки после выполнения инвестиционных обязательств.

В-третьих, за последние годы благодаря реализации масштабных инвестиционных программ в нашей стране было построено около 20 тысяч предприятий, оснащенных современным оборудованием. Половина из них – предприятия среднего звена.

Для расширения деятельности им необходимо оказать помощь в привлечении новых инвесторов и брендов. Поэтому теперь, если предприятие заключит соглашение с иностранным брендом и инвестором, то оно сможет участвовать в нем с инвестициями до 25 процентов капитала вновь созданного Фонда промышленности.

В-четвертых, Фонд предпринимательства будет отвечать за сферу услуг – еще один драйвер нашей экономики.

Фонду предоставляются полномочия по вхождению в качестве участника в потенциальные предприятия среднего бизнеса. Для этого фонду в текущем году будет выделено дополнительно 25 миллионов долларов, а в следующем году – еще 100 миллионов долларов.

Вместе с тем фондом также выдается поручительство по кредиту в иностранной валюте для среднего бизнеса. Фонд внедрит систему «ипотека услуг» в сферах туризма, торговли и сервиса.

Отныне предпринимателям будут предлагаться готовые проекты таких объектов, как гостиница, ресторан, торговый комплекс, автостоянка, заправочная станция, кемпинг.

Также, фонд выделяет предпринимателям ресурсы для приобретения земельного участка под объекты услуг, строительства зданий, сооружений и оборотных средств. Вместе с тем, для внедрения «зеленых» технологий на предприятиях будет привлечено от наших зарубежных партнеров 100 миллионов долларов.

Эти две новые системы будут полностью запущены с 1 октября, в следующем году будут финансироваться новые проекты для среднего бизнеса в промышленности – 2 тысячи и сфере услуг – 10 тысяч.

Если мы все вместе будем усердно работать, то благодаря новым возможностям сможем организовать дополнительные услуги на 1 миллиард долларов, производство новой продукции – на 5 миллиардов долларов, 350 тысяч новых рабочих мест.

Третье направление – выход на новые рынки с качественной и конкурентоспособной продукцией

Дорогие друзья!

Несомненно, внимание, уделяемое этому вопросу в последние годы, увеличение производства в 1,5 раза обеспечило высокие темпы роста нашей экономики.

Следует понимать, что мы не можем обеспечивать высокий экономический рост за счет реализации нефтяных и газовых ресурсов, как некоторые страны.

Нашей нефтью и газом является продукция с высоким качеством и стоимостью из сырья, производимая такими, как вы, инициативными и знающими предпринимателями.

Поэтому наша продукция должна быть качественной, высоко востребованной и конкурентоспособной на внешних рынках. Для достижения таких результатов необходимо выведение производства на совершенно новый уровень и его резкий рост.

В прошлом году в ходе открытого диалога мы запустили программу «Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции». В ее рамках было отобрано 100 ведущих предприятий-экспортеров, для которых введен отдельный режим по кредитам, налогам, таможне. В результате экспорт этих предприятий в этом году увеличится в 1,5 раза и будет доведен до 1,2 миллиарда долларов.

В целом за последние четыре года благодаря поддержке экспорта количество таких предприятий увеличилось с 4,5 тысячи до 7,2 тысячи, ассортимент продукции, продаваемой за рубеж, увеличился с 1,5 тысячи до 3 тысяч, а география расширилась со 139 до 164 стран, объем продаж готовой продукции на внешние рынки увеличился в 2 раза, при этом доля экспорта товаров увеличилась с 50 до 65 процентов.

Вместе с тем, из-за ситуации на международной арене, расходы на логистику увеличились в 3-4 раза. Поэтому мы последовательно продолжим поддерживать предприятия-экспортеры. Мы должны и дальше расширять них финансовые возможности.

При этом направим дополнительно 100 миллионов долларов для компенсации их расходов на логистику. Еще 25 миллионов долларов будет выделено на сертификацию продукции за рубежом, внедрение международных стандартов и подготовку специалистов в этой области.

В этом году мы продолжим программу «Новый Узбекистан – страна конкурентоспособной продукции» и доведем количество предприятий, охваченных программой, до 500. Для них будут сохранены все льготы по программе.

Еще одной большой возможностью для расширения экспорта является привлечение в нашу страну престижных зарубежных брендов. Так, 50 самых популярных брендов в мире, чей годовой рынок превышает 100 миллиардов долларов, весьма заинтересованы в сотрудничестве с нашими предприятиями.

Согласно моему поручению, рабочая группа провела переговоры с крупнейшими брендами Испании, Германии, Польши, Турции. Они готовы сделать заказ на сумму 3 миллиарда долларов нашим местным предприятиям. Такой возможности у нас никогда не было. Для этого мы решим 3 самых важных вопроса, которые их волнуют. Во-первых, внедрим международные стандарты, экологические и сертификационные требования к производству и для этого обучим специалистов местных предприятий.

Во-вторых, создадим достойные условия труда для рабочих местных предприятий.

В-третьих, введем благоприятный таможенный режим для ввоза и экспорта продукции известных брендов.

Предприятиям, привлекшим крупные бренды, будет выделен грант в размере 500 миллионов сумов. Предлагаю сегодня первому предоставить данный грант Неъмату Фатхиддинову – руководителю предприятия «Фазман текстиль» в Намангане, привлекшему немецкий бренд «Дизель» и Фан Ронгхуангу – руководителю предприятия «Сино интернейшнл» в Андижане, привлекшему американский бренд «Найк».

Думаю, наши предприниматели, желающие выйти на международный рынок, поддержат такие предложения.

Четвертое направление – увеличение высокодоходных предприятий

Уважаемые участники мероприятия!

На сегодняшней встрече я хочу выдвинуть еще одну инициативу.

С привлечением международных консультантов разработано 140 готовых проектов в сферах электротехники, производства строительных материалов, текстильной, кожевенно-обувной, ювелирной, мебельной, полимерной, химической и пищевой промышленности.

Сегодня вам были представлены эти проекты 140 передовых промышленных предприятий. Их общая стоимость 10 миллиардов долларов, ими предусмотрено создание 60 тысяч рабочих мест, производство продукции на 5 миллиардов долларов в год и экспорт на 2,5 миллиарда долларов.

Эти 140 проектов размещены на электронной платформе и предложены предпринимателям на открытых и прозрачных условиях. Мы готовы сейчас же заключить договоры с находящимися здесь предпринимателями, проявившими интерес к участию в программе. Для них здесь и сейчас будут решены вопросы места, средств, инфраструктуры.

Предприятиям, входящим в программу, из Фонда развития промышленности будут выделены кредиты с низкой процентной ставкой сроком на 10 лет.

В следующем году в ходе открытого диалога мы обязательно вместе запустим данные проекты.

Пятое направление – упрощенное налоговое администрирование и благоприятная среда без бюрократии

Дорогие друзья!

Чем больше в нашей стране будет предпринимателей, чем больше доходов они будут получать, тем богаче будет наше государство. Мы все в равной степени заинтересованы в многократном расширении рядов предпринимателей, таких как вы, амбициозных, предприимчивых и самоотверженных.

Поэтому мы идем по пути не увеличения налоговой нагрузка на предпринимателей, а их поддержки, увеличения поступлений в бюджет за счет расширения налоговой базы.

По проведенным опросам, 62 процента наших предпринимателей положительно оценили реформы в налоговой сфере. Но насколько представители бизнеса довольны налоговой системой, деятельностью работников налоговой службы?

Мне известно о сложном налоговом администрировании, всех случаях чрезмерного вмешательства в бизнес и коррупции в системе. Теперь мы кардинально реформируем ее, полностью изменим подходы работников налоговых органов. Налоговое администрирование также будет упрощено.

Во-первых, действующая система отнесения предпринимателей к группе риска является закрытой, а добросовестные налогоплательщики также несут ответственность за любого партнера, когда-то допустившего ошибку.

В опросах 70 процентов плательщиков налога на добавленную стоимость заявили о несправедливом применении коэффициента налогового вычета при возврате налога, то есть системы «tax-gap». Большое количество жалоб по поводу коррупции в налоговой системе связано именно с «tax-gap».

Начиная с 1 октября при возврате налога на добавленную стоимость мы отменим практику применения коэффициента налогового вычета, то есть «tax-gap».

Кроме того, Торгово-промышленная палата, бизнес-омбудсман совместно представителями сферы внедрят открытый рейтинг предпринимателей. При этом, начиная с 1 января следующего года предприятия с высоким рейтингом будут освобождаться от всех видов налоговых проверок, им в течение одного дня будет возвращена излишняя часть налога на добавленную стоимость, будет отменена практика временного приостановления действия свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.

Во-вторых, камеральный контроль должен быть не «оружием налоговика», а процессом, указывающим на ошибку предпринимателя и помогающим ее исправить.

Не секрет, что в настоящее время камеральный контроль полностью превратился в налоговую проверку, что также открывает путь коррупции.

Теперь при камеральном контроле мы категорически запретим востребование документов у предпринимателя или вызов его в налоговые органы.

Представители налоговых органов, изменив свое мировоззрение, должны задействовать большие возможности в махаллях, создавать условия только и только для предпринимателей.

Кроме того, что вы скажете о создании отдельной открытой и прозрачной платформы, налаживании системы оценки предпринимателями качества услуг налоговиков?

В-третьих, в настоящее время за одно налоговое правонарушение к предпринимателю применяется и финансовый штраф, и как к физическому лицу – административный штраф.

Теперь подобная практика будет отменена.

В целом штрафы, применяемые в отношении предпринимателей не должны быть причиной для приостановки их деятельности. С этой точки зрения в течение трех месяцев будут пересмотрены все финансовые санкции, определены их справедливые критерии.

В-четвертых, мы передадим в ведение административного суда все споры предпринимателей с налоговыми органами. Кроме того, отменим любые ограничения при подаче предпринимателями жалоб напрямую в суд.

Будет сокращен срок внесения иска в отношении предпринимателей по налогу с действующих 5 лет до 3 лет. Кроме того, при вынесении решения суда о взыскании налоговой или кредитной задолженности, будет приостановлен расчет пени и процентов.

В-пятых, сегодня предприниматели в рамках свыше 140 отчетов обязаны сдавать в 16 государственных органов около 8 тысяч показателей. В результате 500 тысяч предпринимателей ежегодно тратят на подготовку подобных различных отчетов 300 миллиардов сумов.

В этой связи с 1 января 2024 года будут прекращены повторяющие друг друга и устаревшие отчеты, налажено представление всех отчетов через единую электронную систему, отменена их бумажная форма.

Хочу обратить ваше внимание еще на один вопрос.

Переход на кластерную систему за короткий промежуток времени создал основу для кардинальных изменений в сельском хозяйстве. В частности, за прошедшие шесть лет получаемый с одного гектара урожай хлопка-сырца вырос с 26 центнеров до 34 центнеров. Особенно, в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Хорезмской и Ташкентской областях урожайность достигает 40 центнеров.

Переработка хлопкового волокна увеличилась в 2,5 раза и доведена до 100 процентов, производство пряжи увеличилось в 2,2 раза, готовой продукции – в 5 раз.

Мы поставили перед собой большую цель – в следующем году увеличить экспорт в сфере в 1,5 раза и довести его до 5 миллиардов долларов против 3,2 миллиарда долларов в 2022 году.

В настоящее время в хлопково-текстильных кластерах трудятся и получают постоянный доход около 600 тысяч человек.

Мне известно, что по урожаю хлопка прошлого года в результате большой разницы между стоимостью волокна на мировом и внутреннем рынках наши кластеры понесли убытки в размере 6 триллионов сумов. С учетом данной ситуации кредитную задолженность кластеров в размере 3 триллионов сумов мы продлили на один год.

Мы будем и дальше расширять использование подобных механизмов финансовой поддержки. К примеру, на оборотные средства кластеров будет выделяться кредит в 3 триллиона сумов сроком на полтора года.

Кроме этого, будут покрываться транспортные расходы на ввоз хлопкового и искусственного волокна в размере 50 процентов, сырье, лакокрасочные и химические средства, фурнитура, системы охлаждения и аксессуары освобождаются от таможенного сбора сроком на три года.

Уважаемые предприниматели!

Хочу обратиться к вам.

В результате осуществленных за последние семь лет налоговых реформ, предоставленных предпринимателям льгот и преференций в их распоряжении осталось более 120 триллионов сумов.

Вот и сегодня им предоставляются весьма большие возможности и преференции.

Как в народе говорят, для хлопка нужны две руки. В настоящее время в нашей стране доля «теневой экономики» – в пределах 40 процентов.

Мы готовы создать все условия для честно работающих представителей бизнеса, создающих рабочие места, внедряющих передовые технологии, осваивающих новую продукцию, наращивающих экспорт. Однако мы, несомненно, будем бескомпромиссны в отношении лжепредпринимателей, которые, уклоняясь от налогов, не выполняют свои обязательства.

Поэтому если наши бизнесмены не допустят присутствия в их рядах таких «нечистых на руку» предпринимателей, думаю, мы в несколько раз сократим долю «теневой экономики».

Дорогие соотечественники!

На новом этапе развития нашей страны каждый год становится новым шагом в реализации масштабных программ и проектов.

Реализовать намеченные на следующие годы планы и программы нам, конечно, будет непросто. И мы должны открыто это сказать. Но с такими решительными, отважными и инициативными предпринимателями, закаленными в жизненных испытаниях, у которых слова не расходятся с делом, мы обязательно достигнем намеченных рубежей.

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