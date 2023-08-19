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Китай начал военные учения возле Тайваня
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в субботу запустила совместное морское и воздушное патрулирование, а также военные учения ВМС и ВВС вокруг острова Тайвань, пишет Синьхуа.

По словам официального представителя Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И, в рамках патрулирования и учений в основном отрабатываются взаимодействие военных кораблей и самолетов, а также их способности взять контроль над воздушным и морским пространством.

Будет проверена боеспособность армии в реальных боевых условиях, сказал Ши И, добавив, что патрулирование и учения являются строгим предупреждением в ответ «на попытки сепаратистов, выступающих за «независимость Тайваня», вступить в сговор с внешними силами, а также на их провокации».

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