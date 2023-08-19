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Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Швецию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит с первой леди в Швецию. Об этом он сообщил 19 августа в своем канале в соцсети.

Ожидаются встречи с премьер-министром Ульем Кристерсоном, королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером Андреасом Норленом и главами парламентских партий — планируются обширные украинско-шведские переговоры.

«Я хотел бы лично поблагодарить Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость.

Нашей первоочередной задачей является укрепление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в оборонной промышленности, европейская интеграция Украины и общая безопасность на евроатлантическом пространстве. Мы полностью поддерживаем Швецию на ее пути в НАТО. Мы уверены, что вместе мы гарантируем надежный мир во всем Балтийско-Черноморско-Азовском регионе», - написал он.

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