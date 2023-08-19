Глава СБУ раскрыл детали первого подрыва Крымского моста

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CentralAsia (CA) - Глава СБУ Василий Малюк дал интервью украинскому изданию NV, в котором рассказал как СБУ осуществило подрыв Крымского моста в октябре 2022 года.

СБУ дважды взрывала Крымский мост, объясняя, что этот объект был построен незаконно и используется РФ для военных целей.

Первый удар произошел утром 8 октября 2022 года.

По словам Малюка, разработкой и реализацией спецоперации с мостом занимался он лично и двое его доверенных сотрудников.

СБУ, по его словам, вынашивала идею подрыва Крымского моста еще с весны 2022 года. Рассматривали разные варианты. Думали переправить взрывчатку в товарных вагонах. Но россияне запретили провоз по железнодорожной части моста любых грузов, кроме военных. В конце концов остановились на варианте с фурой, нагруженной бочками с маслом, в которых и пряталась бы взрывчатка.

Но сомнения в эффективности оставались. «Было важно, чтобы закамуфлированная взрывчатка могла проехать из пункта А в пункт В. При этом обязательно пересечь Керченский мост», — объясняет Малюк. Вариант с бочками такой «незаметности» не гарантировал.

И тогда шеф СБУ придумал вариант со взрывчаткой, аккуратно обмотанной целлофановой пленкой. Такой груз — большие рулоны — выглядел абсолютно гражданским и не должен был вызывать подозрений.

СБУ рассчитала толщину слоя пленки, достаточную, чтобы скрыть от таможенных сканеров накачанные смесью гексогена металлические цилиндры-сердечники.

«Рулонами» забили целый контейнер — их суммарный вес в тротиловом эквиваленте соответствовал 21 т, или 42 российским «гиперзвуковым» ракетам Кинжал.

Прохождение груза из Украины к месту взрыва на мосту было очень непростым. Но детали этого маршрута Василий Малюк не разглашает, ссылаясь на то, что до сих пор необходимо обязательно соблюдать требования конспирации.

Однако Малюк подчеркивает, что это был тернистый путь. И украинская спецслужба провела по нему груз без привлечения иностранных партнеров. Использовались исключительно возможности СБУ. Что еще раз подчеркивает высокий уровень спецоперации, отмечает Малюк.

СБУ пришлось учесть еще один важный момент: на постах возле Крымского моста стоят специальные РЭБ, задача которых — сбивать GPS-координаты на взрывных устройствах, настроенных на определенную точку. Команда, собранная Малюком, создала технически сложную систему, благодаря которой рано утром 8 октября 2022-го груз «пленки» все-таки взлетел на воздух примерно на середине моста.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей! Россияне «закрыли» 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», - рассказывает Малюк.

В Кремле в этом вопросе долго не разбирались. Уже через шесть дней после атаки в СИЗО оказались пятеро граждан РФ, подозреваемых в соучастии. Впоследствии их количество возросло, пишет издание.

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