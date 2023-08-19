Россия нанесла ракетный удар по Чернигову, погибло 7 человек, в том числе ребенок, - МВД Украины
- Азия и мир, политика
- 17:05, 19 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Российская ракета попала прямо в центр города Чернигов, сообщает Министерство внутренних дел Украины.
На данный момент количество погибших возросло до 7.
За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.
12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.
На крыше одного из домов разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. На месте работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории.
«Погибла 6-летняя девочка. На месте патрульные пытались оказать ей помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.
Мать ребенка находится в тяжелом состоянии», - пишет МВД Украины.
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