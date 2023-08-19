Россия нанесла ракетный удар по Чернигову, погибло 7 человек, в том числе ребенок, - МВД Украины

// МВД Украины

CentralAsia (CA) - Российская ракета попала прямо в центр города Чернигов, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

На данный момент количество погибших возросло до 7.

За медицинской помощью обратилось 90 раненых. Из них 10 полицейских и 12 детей. Госпитализированы 25 человек.

12-летнюю девочку срочно доставляют реанимобилем в Киев. Ребенок в тяжелом состоянии.

На крыше одного из домов разгорелся пожар. Спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь. На месте работают 20 следственно-оперативных групп полиции Черниговщины и 2 криминалистические лаборатории.

«Погибла 6-летняя девочка. На месте патрульные пытались оказать ей помощь, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось.

Мать ребенка находится в тяжелом состоянии», - пишет МВД Украины.

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