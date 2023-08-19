Россия заявила о попытке Украины совершить атаку беспилотниками по объектам в Москве

CentralAsia (CA) - Сегодня днем пресечена попытка Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщает 19 августа Министерство обороны России.

Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет, говорится в сообщении.