Россия заявила о попытке Украины совершить атаку беспилотниками по объектам в Москве
- Азия и мир, политика
- 18:03, 19 августа 2023
- Просмотров: 696
CentralAsia (CA) - Сегодня днем пресечена попытка Украины совершить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области, сообщает 19 августа Министерство обороны России.
Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Пострадавших и разрушений нет, говорится в сообщении.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.