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Байден пригласил Токаева и Мирзиёева на саммит в США, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Президент США Джо Байден пригласил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк на саммит С5+1, сообщают казахские и узбекские СМИ.

По данным сайта Uzdaily, 11 августа Байден направил письмо Мирзиеёву.

«Надеюсь, что 19 или 20 сентября вы сможете присоединиться ко мне и другим лидерам на официальной встрече в формате C5+1, чтобы обсудить, как дальше совместно продвигать наши общие цели в области безопасности, экономики и охраны окружающей среды», - написал Байден.

Как пишет издание Tengrinews.kz, приглашение получил и Токаев. По данным СМИ, такие письма были направлены всем главам центральноазиатских стран.

C5+1 — это региональная дипломатическая платформа для правительства США «плюс» правительства Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Рабочие группы C5+1 занимаются такими направлениями, как экономика, энергетика и окружающая среда, а также безопасность.

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