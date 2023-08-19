Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом

CentralAsia (KZ) - По приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 20 по 22 августа посетит Ханой с официальным визитом.

Как сообщает Акорда, в ходе переговоров с высшим руководством Вьетнама будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя странами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд производственных объектов и провести встречи с представителями крупного бизнеса Вьетнама.

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