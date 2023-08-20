Домодедово и Внуково временно не принимают самолеты. Ночью была попытка атаки беспилотника на Москву

CentralAsia (CA) - Московские аэропорты Домодедово и Внуково временно не принимают и не отправляют самолеты.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, ночью была осуществлена попытка пролёта беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена.

В свою очередь Минобороны РФ сообщает, что беспилотник, летевший над территорией Ступинского района в сторону Москвы, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение, пострадавших и разрушений нет.