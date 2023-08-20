Зеленский встретился с королем Швеции
- Азия и мир, политика
- 10:40, 20 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский с супругой встретился с королем Швеции Карло XVI Густавом и королевой Швеции Сильвией.
«Мы благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашей страны в борьбе за независимость и территориальную целостность.
Мы высоко ценим мощную помощь Швеции во всех возможных областях. Это значительный вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее», - написал он в своем телеграм-канале.
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