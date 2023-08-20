Зеленский встретился с королем Швеции

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский с супругой встретился с королем Швеции Карло XVI Густавом и королевой Швеции Сильвией.

«Мы благодарны Швеции за всестороннюю поддержку нашей страны в борьбе за независимость и территориальную целостность.

Мы высоко ценим мощную помощь Швеции во всех возможных областях. Это значительный вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее», - написал он в своем телеграм-канале.

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