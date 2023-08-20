Лидер госпереворота в Нигере предлагает трехлетнюю передачу власти

CentralAsia (CA) - Лидер государственного переворота в Нигере Абдурахман Чиани предложил трехлетнюю передачу власти после встречи с делегацией западноафриканских лидеров и предупредил, что любое нападение на страну «не будет прогулкой по парку» для тех, кто в нем участвует.

Как пишет Al Jazeera, генерал Абдурахман Чиани, выступая по национальному телевидению поздно вечером в субботу, не сообщил никаких подробностей о потенциальном переходе, сказав лишь, что принципы этого перехода будут определены в течение 30 дней в ходе диалога, который будет организован правящим военным советом.

«Ни Национальный совет по защите Родины, ни народ Нигера не хотят войны и остаются открытыми для диалога», - заявил он после своей первой встречи с делегатами Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в столице Нигера Ниамее.

«Но давайте внесем ясность: если против нас будет предпринято нападение, это будет не прогулка в парке, как, кажется, думают некоторые люди», - сказал он.

ЭКОВАС ввело жесткие санкции в отношении Нигера после государственного переворота 26 июля и отдало приказ о развертывании «резервных сил» для восстановления конституционного правления в стране. Блок заявил в пятницу, что был согласован нераскрытый «День Д» для возможного военного вмешательства и что 11 из его 15 государств-членов согласились направить войска для участия в операции.

В своей 12-минутной речи Чиани заявил, что ЭКОВАС «готовится напасть на Нигер, создав оккупационную армию в сотрудничестве с иностранной армией», и осудил то, что он назвал «незаконными» и «бесчеловечными» санкциями, введенными региональным блоком.

«Я подтверждаю здесь, что наша цель не в том, чтобы конфисковать власть. Я также подтверждаю нашу готовность участвовать в любом диалоге, при условии, что он учитывает ориентиры, которых желает гордый и жизнерадостный народ Нигера,», - добавил он.

ЭКОВАС заняло более жесткую позицию в отношении государственного переворота в Нигере 26 июля, седьмого в регионе за три года, чем в отношении предыдущих переворотов в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее.