Дроны-камикадзе атаковали Ростовскую область России
- Азия и мир, политика
- 13:12, 20 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Дроны-камикадзе атаковали Ростовскую область.
Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем канале, сегодня ранним утром в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе.
«По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», - пишет он.
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