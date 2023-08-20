Дроны-камикадзе атаковали Ростовскую область России

CentralAsia (CA) - Дроны-камикадзе атаковали Ростовскую область.

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем канале, сегодня ранним утром в области была предпринята попытка теракта с использованием дронов-камикадзе.

«По БПЛА успешно отработали средства РЭБ. ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска. Жертв и разрушений в результате падения дронов нет», - пишет он.