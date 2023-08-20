На шахте «Казахстанская» нашли тело пятого погибшего горняка

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В 22:40 19 августа на шахте «Казахстанская» было обнаружено тело пятого горнорабочего, пишет пресс-служба МЧС Казахстана.

Работы осложнялись сплошной задымленностью выработок аварийного участка и высокой температурой.

Горноспасатели приступают к активной фазе тушения очагов пожаров.

Утром 17 августа на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» произошло возгорание конвейерной ленты. В момент ЧП под землей находились 227 человек, 222 из них эвакуировали. Судьба пятерых сотрудников оставалась неизвестной. Медицинская помощь потребовалась 13 шахтерам. В больницах региона оказались 11 пострадавших, еще двоих направили на амбулаторное лечение.

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