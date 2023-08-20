Роскосмос заявил о потере станции «Луна-25»: Вероятно, она столкнулась с Луной

CentralAsia (CA) -

19 августа в соответствии с программой полёта КА «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты.

Как пишет Роскосмос, около 14:57 мск связь с КА «Луна-25» прервалась.

Реализованные 19 и 20 августа мероприятия по поиску аппарата и вхождению с ним в связь результатов не дали.

По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

Вопросами выяснения причин потери «Луны» займется специально формируемая межведомственная комиссия.