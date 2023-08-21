Строительство новой стеклянной теплицы завершено в Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия, не имеющая выхода к морю страна в Восточной Азии, теперь является домом для впечатляющей новой стеклянной теплицы площадью более 800 квадратных метров. Этот инновационный проект призван произвести революцию в выращивании овощей в регионе, обеспечив стабильные поставки свежих местных продуктов. Стеклянная теплица обеспечивает идеальную среду для выращивания овощей. Прозрачные стенки позволяют проникать большому количеству солнечного света, обеспечивая оптимальный фотосинтез и рост. Кроме того, контролируемые уровни температуры и влажности внутри теплицы создают идеальный микроклимат для растений. Это означает, что, несмотря на суровый монгольский климат, овощи теперь можно выращивать круглый год.

Внедрение этой новой теплицы меняет правила игры в сельскохозяйственном секторе Монголии. Раньше страна сильно зависела от импорта овощей, что часто приводило к высоким ценам и ограниченному наличию. Однако с созданием этого ультрасовременного предприятия местные фермеры теперь могут выращивать широкий ассортимент овощей, что снижает потребность в импорте и обеспечивает стабильные поставки на внутренний рынок.

Кроме того, теплица дает возможность фермерам диверсифицировать свои источники дохода. Многие традиционные монгольские фермеры полагались исключительно на животноводство, которое сильно зависело от погодных условий. Благодаря выращиванию овощей фермеры теперь могут получать более стабильный доход в течение всего года. Это не только приносит пользу фермерам, но и укрепляет общую устойчивость сельскохозяйственного сектора Монголии.

Новая стеклянная теплица не только экономически выгодна, но и экологически безопасна. Выращивая овощи на месте, потребность в транспортировке на дальние расстояния значительно снижается, что приводит к снижению выбросов углерода. Кроме того, контролируемая среда внутри теплицы сводит к минимуму использование пестицидов и гербицидов, способствуя внедрению устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Кроме того, стеклянная теплица служит образовательным центром для начинающих фермеров и студентов, интересующихся сельским хозяйством. Он предоставляет платформу для обмена знаниями и практического обучения, обеспечивая передачу современных методов и методов ведения сельского хозяйства. Это способствует развитию квалифицированной рабочей силы и способствует внедрению передовых методов ведения сельского хозяйства в Монголии.

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