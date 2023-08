«Nas Summit-2023» международных создателей контента прошел в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В рамках «Годов посещения Монголии», «Nas Summit-2023», который был успешно организован более чем в 10 странах, прошел в Улан-Баторе, Монголия, 19 августа этого года с целью продвижения Монголии за рубежом. В конференции приняли участие лучшие создатели контента и инвесторы со всего мира, а также из Монголии, которые поделились своим опытом и методами.

13 влиятельных лиц из 9 стран с миллионами подписчиков на своих страницах в социальных сетях прибыли в Монголию на 7 дней, путешествовали и делали контент о Монголии.

Количество подписчиков их страниц в социальных сетях (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter):

1. Nuseir Yassin / CEO of Nas company/- 63 млн,

2. Dhruv Rathee /Explainers that inspire/ - 21,4 млн,

3. Alyne Tamir /Internet’s Favorite Travel Vlogger/ - 3,8 млн,

4. Daniela Rita /From an Audiovisual Communicator to Travel Creator/ - 4 млн

5. Wil Dasovich /TV Personality/ - 7 млн,

6. Alan Wurman / Alan’s Theory Creator/ - 1,3 млн,

7. Larissa D’SA /Best Indian Travel Vlogger/ - 1,9 млн,

8. MONT / A journalist Content Creator/ - 4 млн,

10. Julius Dein /World’s biggest Magician/ - 72 млн,

11. Jordan Matter / Most successful “Old” YouTuber in the World/ - 28 млн,

12. Mark Weins / Food and Travel Creator/ -20 млн,

13. Max Haase / Travel Creator/ 10 млн.

