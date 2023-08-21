Датчики затопления установят в 20 местах Улан-Батора

мэр города Улан-Батор Сумъяабазар Долгорсурэн

CentralAsia (MNG) - Департамент городского развития и строительства предоставил информацию об отмене архитектурной планировки 1600 зданий, а Земельный департамент города Улан-Батор предоставил информацию о местонахождении домохозяйств, подверженных риску затопления, и местах, подготовленных для их переселения, а также результаты обследования 86 мест, подверженных риску затопления, и информация о строительных проблемах, таких как «S Outlets» и «Aqua Garden».

С докладом о текущих делах выступил мэр города Улан-Батор Сумъяабазар Долгорсурэн.

«Установив датчики наводнения в 20 местах с высоким риском наводнения, они срабатывают за 2 часа до наводнения. Это средство предотвращения потенциальных бедствий. В частности, 8 138 га земель могут быть затронуты наводнением в районах рек Наран, Баруун Салаа, Зуун Салаа, Улиастай и Сэлбэ. Там 75 балок с природными образованиями, и мы столкнулись с тем, что их отремонтировали под дороги. Автоматический датчик предоставит информацию за два часа вперед. По прогнозам ученых, единовременно ожидается выпадение 60-70 мм осадков. Предоставив информацию заблаговременно, домохозяйства будут мобилизованы, а экстренные службы будут доступны. И может быть в два раза больше дождя и осадков, чем в этом году», — сказал он.

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