Новые американские добровольцы Корпуса мира приступили к работе в Монголии

CentralAsia (MNG) - 17 августа была приведена к присяге новейшая группа добровольцев Корпуса мира в Монголии. Эти 14 американцев отправятся в разные места по всей Монголии, чтобы жить и работать вместе со своими монгольскими партнерами в качестве волонтеров английского образования и развития сообщества в течение следующих двух лет.

Эти добровольцы являются второй группой, прибывшей в Монголию после того, как операции Корпуса мира были временно приостановлены из-за COVID-19 в 2020 году. Это 32-я группа добровольцев, прибывших в Монголию с момента основания программы в 1991 году. С тех пор около 1450 добровольцев работали в Монголии в области развития общества и молодежи, санитарного просвещения, экономического развития и преподавания английского языка как иностранного.

На церемонии приведения к присяге присутствовали почетные гости, в том числе Ричард Буанган, посол США в Монголии; Ананд Амгалан, директор Департамента Америки, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел; и Ребекка Гонг Шарп, региональный директор Корпуса мира по Европе, Средиземноморью и Азии. Как отметил посол Буанган в своем выступлении на церемонии приведения к присяге, «Соединенные Штаты глубоко ценят свои отношения с Монголией и возлагают большие надежды на добровольцев Корпуса мира, которые будут представлять лучшее из Соединенных Штатов».

О Корпусе мира: Корпус мира от имени Соединенных Штатов отправляет лучших и самых способных американцев за границу для удовлетворения самых насущных потребностей людей во всем мире. Добровольцы работают на низовом уровне, разрабатывая устойчивые решения для решения проблем в области образования, здравоохранения, экономического развития, сельского хозяйства, окружающей среды и развития молодежи. Благодаря своей службе волонтеры получают уникальное культурное понимание и пожизненную приверженность служению, что позволяет им добиться успеха в современной глобальной экономике. С тех пор как в 1961 году президент Джон Ф. Кеннеди учредил Корпус мира, почти 240 000 американцев всех возрастов служили в 143 странах мира.

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