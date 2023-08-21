В столице Монголии жилой дом «Аква Гарден» и магазин S Outlet будут принудительно снесены

CentralAsia (MNG) - Департамент городского развития и строительства предоставил информацию об отмене архитектурной планировки 1600 зданий. Земельный департамент города Улан-Батора предоставил информацию о местонахождении домохозяйств, подверженных риску затопления, и подготовленных для их переселения местах, а также результаты обследования 86 мест, подверженных риску затопления, и информация о строительных проблемах, таких как «S Outlets» и «Aqua Garden».

- Всего в зоне особой защиты находится 1887 единиц. Жилой дом «Аква Гарден», торговый центр «S Outlet» и автозаправочная станция «Шунхлай», построенные в бассейне реки, будут снесены. Можно по закону. По этим вопросам также было издано постановление.

Расходы, связанные с принудительным сносом зданий, будут оплачены из столичного бюджета. Согласно закону о воде, строительство зданий и сооружений ближе 50 метров от берега реки запрещено. Согласно общему административному праву, административные акты признаются недействительными, если они отрицательно сказываются на правах и законных интересах других лиц или общественных интересах. Также установлено, что будет причинен вред жизни, имуществу и здоровью граждан, что является основным основанием для вынесения постановления.

Будет создана рабочая группа для решения вопроса о возмещении ущерба людям, забронировавшим жилой дом «Аква-Гарден» и торговый центр «S Outlet», подлежащие принудительному сносу.

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