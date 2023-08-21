ВВП Монголии достиг ₮13,6 трлн, увеличившись на 6,4 процента

CentralAsia (MNG) - Согласно опросу, проведенному Банком Монголии среди внешних экспертов, ожидается, что экономика вырастет на 5,5% во втором квартале этого года и на 5,4% в первом квартале 2024 года.

По данным Национального статистического комитета, по состоянию на первое полугодие валовой внутренний продукт Монголии увеличился на 6,4% до 13,6 трлн тугриков в ценах 2015 года. За отчетный период на горнодобывающий сектор пришлось 3,9 процента общего роста, на сектор услуг – 3,5 процента, а на сельскохозяйственный сектор – 1,7 процента.

Сельскохозяйственный сектор, в котором в 2022 году наблюдался рост, в первой половине 2023 года сократился на 9,9 процента из-за засухи. Однако добавленная стоимость промышленности и строительного сектора, которая неуклонно снижалась в предыдущие годы, достигла 1,4 трлн тугриков, увеличившись на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Национального статистического комитета.

Согласно опросу, проведенному Банком Монголии среди внешних экспертов, ожидается, что экономика вырастет на 5,5% во втором квартале этого года и на 5,4% в первом квартале 2024 года.

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