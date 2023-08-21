В первую очередь Boeing 787-9 компании MIAT будет летать по маршрутам во Франкфурт, Сеул и Стамбул

CentralAsia (MNG) - 11 августа MIAT Mongolian Airlines, национальный авиаперевозчик Монголии, получил свой первый Боинг 787-9.

Самолет, зарегистрированный как EI-MGL, вылетел из международного аэропорта Хайкоу Мейлан (HAK), Китай, в Новый международный аэропорт Улан-Батора (UBN), где приземлился в 10:00 по местному времени (UTC +8). UBN также известен как международный аэропорт имени Чингисхана.

Это первый Boeing 787 авиакомпании, пополнивший ее парк узкофюзеляжных самолетов, состоящий из одного Boeing 767-300ER.

Авиакомпания MIAT Mongolian Airlines заявила, что их первоначальные маршруты с использованием 787-9 будут проходить в аэропорт Франкфурта (FRA), Германия, аэропорт Стамбула (IST), Турция, и международный аэропорт Сеула Инчхон (ICN), Южная Корея. Также планируется использовать самолет для выполнения рейсов в Соединенные Штаты (США).

В начале августа 2023 года Монголия и США подписали соглашение об открытом небе, которое может открыть двери для прямых рейсов между двумя странами, начиная с 2024 года.

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