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Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом во Вьетнам

CentralAsia (CA) -  Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

В международном аэропорту Ханоя «Ной Бай» Токаева встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов, говорится в сообщении.

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