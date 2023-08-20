Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом во Вьетнам
- Азия и мир, политика
- 17:45, 20 августа 2023
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CentralAsia (CA) - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом во Вьетнам.
В международном аэропорту Ханоя «Ной Бай» Токаева встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов, говорится в сообщении.
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