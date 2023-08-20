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Видео. На подлете к Белгороду ПВО сбила «12 воздушных целей»

CentralAsia (CA) -  Российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 12 «воздушных целей», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как он пишет в своем канале, сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, пишет он.

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