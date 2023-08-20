Видео. На подлете к Белгороду ПВО сбила «12 воздушных целей»
- Азия и мир, политика
- 18:54, 20 августа 2023
- Просмотров: 1826
- Обновлено: 18:59, 20 августа 2023
CentralAsia (CA) - Российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 12 «воздушных целей», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как он пишет в своем канале, сбито 12 воздушных целей на подлёте к городу.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, пишет он.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.