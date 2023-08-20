Фото — Представлено люксовое авто Rolls-Royce Droptail с ограниченным выпуском всего в 4 штуки, каждая стоит $25 млн

// carscoops

CentralAsia (CA) - Подразделение Rolls-Royce Coachbuild только что представило свой последний шедевр в рамках недели автомобилей в Монтерее — эксклюзивный Droptail от uber, пишет издание Сarscoops.

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Автомобиль, представленный в Калифорнии всего четырьмя экземплярами по всему миру, является первым из этих четырех и известен как La Rose Noire.

Каплевидный хвост La Rose Noire вдохновлен французской розой, известной как Черная Баккара, любимым цветком матери семейства, которая заказала его. Он окрашен в уникальный красный цвет, который был разработан таким образом, чтобы в тени выглядеть почти как черный, но на солнце приобретает перламутрово-красный оттенок. Компания Rolls-Royce создала эту специальную краску, объединив два оттенка красного, которые обозначают Истинную любовь и тайну.

В отличие от Rolls-Royce Sweptail и Boat Tail, Droptail не основан на той же архитектуре роскошной платформы, что и Cullinan, Ghost и Phantom, а вместо этого имеет новое шасси-монокок, изготовленное из стали, алюминия и углеродного волокна. Несмотря на то, что основа новая, силовой агрегат представлен в виде 6,75-литрового V12 с двойным турбонаддувом, который выдает 593 л.с. и 620 фунт-фут (840 Нм) крутящего момента. Хотя такой автомобиль не рассчитан на прямолинейную езду, понятно, что он может разогнаться до 62 миль в час (100 км /ч) менее чем за 5 секунд, продолжая развивать максимальную скорость 155 миль в час (250 км /ч).

Уникальный дизайн экстерьера сразу отличает Droptail от всех других моделей Rolls-Royce. Передняя часть относительно обычная, с большой хромированной решеткой радиатора и тонкими светодиодными фарами с дневными ходовыми огнями. Затем кузов приобретает плавный и плавный дизайн по бокам, сужающийся к задней части с набором задних фонарей, непохожих ни на что другое, что видели у бренда ранее. Rolls-Royce также оснастил Droptail стильным спойлером и эффектной накладкой на крышу. Он даже оснащен съемной панелью крыши из углеродного волокна, которая включает в себя электрохромные панели.

Rolls-Royce описывает интерьер как «самый примечательный элемент» автомобиля. На его совершенствование ушло почти два года, и в нем преобладают сложные художественные работы, представляющие собой выражение падающих лепестков роз, индивидуально изготовленные из 1603 кусочков шпона черного дерева. Сиденья отделаны кожей True Love red и Mystery red, а в центре приборной панели расположены часы, изготовленные на заказ Audemars Piguet. Этот хронограф диаметром 43 мм оснащен красными счетчиками и красным внутренним безелем, а также летающим хронографом. Интересно, что часы можно отсоединить нажатием кнопки и носить на ремешке.

Как будто этого было недостаточно, семья, заказавшая автомобиль, также заказала одноразовый ящик для шампанского Rolls-Royce в тон автомобилю. Этот ящик для шампанского открывается нажатием кнопки и включает в себя хрустальные бокалы для шампанского ручной выдувки и сервировочный поднос.

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