Дания и Нидерланды поставят Украине истребители

Владимир Зеленский с премьером Голландии (Нидерланды) Марком Рютте

CentralAsia (CA) - Дания вслед за Нидерландами заявила, что передаст Украине самолеты F-16, пишет Би-би-си.

«Я горжусь тем, что Дания вместе с Нидерландами пожертвует истребители F-16 для борьбы Украины за свободу против России и ее бессмысленной агрессии. Дания поддерживает Украину непоколебимо, и с пожертвованием самолетов F-16 Дания теперь лидирует», – сказал министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен.

Сколько точно истребителей Дания передаст Украине, пока не ясно.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте сообщил, что они договорились о передаче 42 самолетов. Сам Рютте не называл конкретное число, лишь уточнив, что у Нидерландов всего 42 истребителя, но говорить о том, сколько из них технически готовы, слишком рано.

В воскресенье Зеленский приземлился на авиабазе Скридструп на юге Дании.