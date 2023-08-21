Что изменилось в структуре Администрации президента Узбекистана?

- Узбекистан, политика
- 9:43, 21 августа 2023
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CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Администрации президента Узбекистана. Упраздняется должность главы АП, вводится ещё две должности помощника президента, число советников увеличивается с 9 до 11 и другое.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа подписал указ об изменении структуры своей администрации (АП), сообщил «Газете.uz» источник в правительстве. Документ (УП-141) пока не опубликован в базе данных законодательства Lex.uz.
Должности руководителя Администрации президента и его заместителей упразднены.
Если сравнить с предыдущей структурой, которая была представлена только на сайте президента (в базе данных законодательства документ отсутствует), число советников увеличивается с 9 до 11.
Следующие должности остались в новой структуре:
- советник-спичрайтер президента (до этого этот пост занимал Хайритдин Султанов);
- советник президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов (вакантный пост);
- советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья (Турсинхан Худайбергенов);
- советник президента по вопросам общественно-политического развития (Русланбек Давлетов);
- советник — директор Национального агентства социальной защиты (Мансурбек Полвонзода).
Вместо должности советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики (Равшан Гулямов) вводится должность советника по вопросам экономического развития.
Советник президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах (Гофуржон Мирзаев) меняет своё название на советника по вопросам кадровой политики.
Советник президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями (Музаффар Камилов) меняет название на советника по вопросам религии и межнациональных отношений.
Должность советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта (Одил Абдурахманов) упраздняется.
Вводятся новые должности советников:
- советник по особым поручениям, которым после упразднения должности главы АП стал Сардор Умурзаков;
- cоветник по вопросам энергетической безопасности. В марте Алишер Султанов был назначен советником президента по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам, однако об этом официально не сообщалось и на сайте президента не было отражено;
- советник по вопросом аграрного развития.
Кроме того, вводится должность ещё одного помощника президента, в подчинении которого будут новообразованный Департамент информационной политики, пресс-секретарь президента, Департамент социального развития, Департамент молодёжной политики и Контрольная инспекция.
Другой помощник президента (до изменения структуры им был Азиз Магрупов) будет отвечать за приёмную, протокол президента, канцелярию и сектор по режиму.
В структуре также имеются Департамент планирования и информационного обеспечения, Департамент внешних связей (при нём будет и специальный представитель президента по вопросам ВТО и Международный институт Центральной Азии), Департамент цифровизации, Финансово-хозяйственный департамент, который возглавляет Зелимхон Хайдаров (Научно-просветительский мемориальный комплекс имени первого президента Ислама Каримова и Главное медицинское управление), помощник президента по отдельным вопросам, а также другие органы.
Общая предельная численность управленческого персонала АП, согласно документу, составляет 423 единицы.