Что изменилось в структуре Администрации президента Узбекистана?

Шавкат Мирзиеев на президентских выборах Узбекистана 2023

CentralAsia (UZ) - Шавкат Мирзиёев утвердил новую структуру Администрации президента Узбекистана. Упраздняется должность главы АП, вводится ещё две должности помощника президента, число советников увеличивается с 9 до 11 и другое.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа подписал указ об изменении структуры своей администрации (АП), сообщил «Газете.uz» источник в правительстве. Документ (УП-141) пока не опубликован в базе данных законодательства Lex.uz.

Должности руководителя Администрации президента и его заместителей упразднены.

Если сравнить с предыдущей структурой, которая была представлена только на сайте президента (в базе данных законодательства документ отсутствует), число советников увеличивается с 9 до 11.

Следующие должности остались в новой структуре:

- советник-спичрайтер президента (до этого этот пост занимал Хайритдин Султанов);

- советник президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов (вакантный пост);

- советник президента по вопросам устойчивого развития региона Приаралья (Турсинхан Худайбергенов);

- советник президента по вопросам общественно-политического развития (Русланбек Давлетов);

- советник — директор Национального агентства социальной защиты (Мансурбек Полвонзода).

Вместо должности советника президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики (Равшан Гулямов) вводится должность советника по вопросам экономического развития.

Советник президента по вопросам государственной службы, диалога с населением и координации деятельности органов власти на местах (Гофуржон Мирзаев) меняет своё название на советника по вопросам кадровой политики.

Советник президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями (Музаффар Камилов) меняет название на советника по вопросам религии и межнациональных отношений.

Должность советника президента по вопросам молодёжи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта (Одил Абдурахманов) упраздняется.

Вводятся новые должности советников:

- советник по особым поручениям, которым после упразднения должности главы АП стал Сардор Умурзаков;

- cоветник по вопросам энергетической безопасности. В марте Алишер Султанов был назначен советником президента по нефтегазовым, химическим и энергетическим вопросам, однако об этом официально не сообщалось и на сайте президента не было отражено;

- советник по вопросом аграрного развития.

Кроме того, вводится должность ещё одного помощника президента, в подчинении которого будут новообразованный Департамент информационной политики, пресс-секретарь президента, Департамент социального развития, Департамент молодёжной политики и Контрольная инспекция.

Другой помощник президента (до изменения структуры им был Азиз Магрупов) будет отвечать за приёмную, протокол президента, канцелярию и сектор по режиму.

В структуре также имеются Департамент планирования и информационного обеспечения, Департамент внешних связей (при нём будет и специальный представитель президента по вопросам ВТО и Международный институт Центральной Азии), Департамент цифровизации, Финансово-хозяйственный департамент, который возглавляет Зелимхон Хайдаров (Научно-просветительский мемориальный комплекс имени первого президента Ислама Каримова и Главное медицинское управление), помощник президента по отдельным вопросам, а также другие органы.

Общая предельная численность управленческого персонала АП, согласно документу, составляет 423 единицы.