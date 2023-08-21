Началось 7-е совещание Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Сегодня, 21 августа 2023 г., в Улан-Баторе, Монголия, началось седьмое совещание Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума по глобальному здравоохранению на тему «Создание первичной медико-санитарной помощи для будущего».

В совещании принимают участие более 70 делегатов, в том числе 15 парламентариев, спикеров и министров здравоохранения из Республики Вануату, Социалистической Республики Вьетнам, Королевства Камбоджа, Островов Кука, Республики Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республики, Монголии, Ниуэ, Папуа-Новой Гвинеи, Независимого Государства Самоа, Соломоновы Острова, Республики Корея, Королевства Тонга, Тувалу и Республики Фиджи, а также представители Всемирной организации здравоохранения.

Седьмое заседание Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума проходит под председательством Председателя Великого Государственного Хурала (Парламента) Монголии. Ниже приводится вступительное слово спикера Занданшатар Гомбожав на церемонии открытия.

«Уважаемые депутаты парламентов стран Азиатско-Тихоокеанского региона,

Уважаемые гости и делегаты ВОЗ!

Дамы и господа,

Приветствую и добро пожаловать в Монголию.

От имени Великого Государственного Хурала Монголии и от себя лично я искренне благодарен за проведение в Монголии седьмого Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума по глобальному здравоохранению, на котором более половины населения мира проживает в странах этого региона.

Все вы согласитесь, что конечной целью развития любой страны является благополучие, здоровая и приносящая удовлетворение жизнь населения, а здоровье является основным мерилом прогресса человеческого развития.

В настоящее время продолжается обсуждение вакцин, ожирения и борьбы против табака в Совете Безопасности ООН и Всемирном экономическом форуме; через месяц ожидаются три встречи высокого уровня по туберкулезу, всеобщему охвату услугами здравоохранения и готовности к потенциальным рискам пандемии на 78-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Они указывают на то, что проблема здравоохранения превращается в ведущее направление в сотрудничестве на международной арене, а не является делом одной отрасли и выходит за пределы одной страны.

Следовательно, страны стремятся построить систему здравоохранения, основанную на первичной медико-санитарной помощи и услугах, которые соответствуют принципам единства, равенства и справедливости, и сделать услуги доступными для всех.

В глобальном масштабе с этой целью за последние годы произошли значительные улучшения в повышении доступности услуг и услуг по уходу за матерями и детьми, а также в профилактике инфекционных заболеваний.

Однако появляются новые проблемы, такие как старение населения, «тихая чума» неинфекционных заболеваний, изменения климата, воздействие стихийных бедствий в результате глобального тектонического перехода, а также быстрые социальные, экономические и демографические изменения. Они приводят к увеличению расходов и спроса на здравоохранение и услуги.

Поскольку проблемы принимают беспрецедентные масштабы, невиданные ранее, и становятся все более сложными, для их решения необходимы политическое лидерство, инновации и партнерство всего общества. Нам необходимо пересмотреть организацию здравоохранения и услуг, финансирование и распределение ресурсов, чтобы точнее ограничить рост расходов на здравоохранение, защитить граждан от финансовых рисков, связанных со здоровьем, и увеличить продолжительность жизни населения.

Мы должны принять первичную медико-санитарную помощь и услуги как наиболее эффективный подход к развитию, который требует значительных инвестиций и участия всех слоев общества, а не дешевого пакета по уходу и услуг, предназначенных для малообеспеченных слоев населения. Направлять правовую и политическую реформу — наша обязанность как парламентариев.

Великий Государственный Хурал Монголии поддерживает реформу сектора здравоохранения, увеличивая финансирование ухода и услуг, отражая здоровье в политике всех секторов и укрепляя межсекторальное сотрудничество в качестве своей основной цели. Пандемия COVID-19 в течение трех лет подряд достаточно показала нам ее необходимость. Великий Государственный Хурал Монголии оперативно организовал широкий спектр мер реагирования на пандемию и, приняв в апреле 2020 года Закон о предотвращении, борьбе и снижении социальных и экономических последствий COVID-19, стал одной из 32 стран, поддержавших самостоятельный закон.

Это привело к значительным преимуществам, позволив правовой среде организовать оперативные ответные действия, внести поправки в бюджет операционных расходов сектора здравоохранения и осуществлять координацию между главными финансовыми директорами, а также между активами и операционными расходами.

Хотя Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании угрозы пандемии три месяца назад, наша страна начала ранний скрининг среди всего населения для устранения существующих последствий для здоровья от COVID-19, и мы считаем, что это может быть моделью на региональном уровне».

источник: Великий Государственный Хурал Монголии

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