Дистрибьютор индийского лекарства, из-за которого в Узбекистане умерли 65 детей, давал взятки за регистрацию препаратов

CentralAsia (UZ) - Директор Quramax Medikal Рагвендра Пратар (Singh Ragvendra Pratar) на суде по делу о «Док-1 Макс» признал, что дал 33 тысячи долларов сотруднику Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарств, чтобы он не проводил инспекционную проверку перед регистрацией лекарства «Кураракс». Этот препарат в итоге был зарегистрирован в Узбекистане.

В ходе ответов на вопросы адвокатов подсудимый сообщил, что эта сумма сначала составляла 45 тысяч долларов, а затем уменьшилась до 33 тысяч долларов. По его словам, деньги попросил Ж. Э., работавший в Государственном центре экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники при Фармагентстве.

Позже глава Quramax признал, что дал Ж. Э. 33 тысячи долларов за прекращение инспекционной проверки предприятия Marion Biotech PVТ. Ltd (Индия).

Согласно обвинительному заключению, Marion Biotech планировала продавать препараты «Кураракс 200» и «Кураракс 400» в Узбекистане. В Центр экспертизы и стандартизации было подано заявление о регистрации. Однако документы, необходимые для регистрации препарата, как и документы «Док-1 Макс», «были недостоверными, неполными и не заверенными нотариально».

«Во время беседы с Ж.Э. Рагвендра Пратар попросил оказать практическую помощь по отмене инспекционной проверки предприятия. В ответ Ж. Э. сказал, что сообщил об этом предложении своему руководству и в ближайшие дни скажет ответ. После этого Ж. Э. сообщил о предложении начальнику отдела центра Ш. Ш. Он сообщил, что услуга будет стоить 45 тысяч долларов. Индийский предприниматель заявил, что 45 тысяч — это много, они могут дать только 33 тысячи. Ж. Э., получив разрешение от Ш. Ш., взял деньги», — говорится в документах следствия.

Директор Quramax Medikal Рагневдра Пратар заявил адвокатам, что передал деньги Ж. Э. возле станции метро «Ойбек».

Адвокаты спросили, достиг ли он своей цели после передачи денег. По словам подсудимого, Ж. Э. сказал, что инспекция не придёт на проверку в августе.

Как выяснила «Газета.uz», изучив Государственный реестр лекарственных средств и медицинских изделий, антибактериальные препараты Marion Biotech «Кураракс 200», «Кураракс 400» и «Кураракс Орни» прошли регистрацию 25 мая (за день до заседания научного совета) и 19 июля 2022 года.

После приема лекарств индийской Marion Biotech в Узбекистане скончались 65 детей. Это следует из обвинительного заключения по уголовному делу, связанному со смертями от сиропа «Док-1 Макс».

СГБ Узбекистана в конце декабря сообщила о возбуждении уголовного дела по факту смерти детей после приема сиропа «Док-1 Макс» и задержании должностных лиц компании-импортёра Quramax Medical и Научного центра стандартизации лекарств. Тогда же Агентство по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана остановило продажу всех препаратов Marion Biotech (список), включая «Цинепар кид», «Травамакс» и «Амбронол».

На территории Кыргызстана с 23 декабря приостановлена продажа лекарственного препарата «Док-1 Макс». Лекарство в страну импортировала зарегистрированная в Великобритании компания «Quramax limited».

По данным Департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий при минздраве КР, в Кыргызстане зарегистрированы следующие препараты Marion Biotech:

1. Анасеп (гель, противомикробное средство);

2. Цинепар Актив (гель, нестероидное противовоспалительное средство);

3. Нолгрипп Джуниор (сироп, противопростудное средство);

4. Нолгрипп (таблетки, противопростудное средство);

5. Нолгрипп Плюс (таблетки, противопростудное средство);

6. Цинепар Экстра (таблетки, нестероидное противовоспалительное средство);

7. Цинепар (таблетки, нестероидное противовоспалительное средство);

8. Цинепар кид лайт (суспензия для приема внутрь детская, суспензия для приема внутрь детская);

9. Нолгрипп плюс хот (гранулы, противопростудное средство).

Все лекарства отпускаются из аптек без рецепта врача.