Узбекистан направил гуманитарную помощь Украине

CentralAsia (UZ) - Председатель Международного общества украинско-узбекской дружбы Любомир Башинский 18 августа принял 10,5 тонн гуманитарных грузов, собранных представителями НКО и бизнеса в Узбекистане, сообщил посол Украины в Ташкенте Николай Дорошенко. Об этом пишет Gazeta.uz.

В Украину отправили зимнюю, спортивную, женскую и детскую обувь, трикотажные изделия для детей на общую сумму 785844 гривен ($21,3 тысячи). Также были переданы медицинские шприцы, медицинская вата и инфузионные системы на общую сумму 157771 гривну (около $4280).

Гуманитарная помощь уже передана Дрогобычскую районную администрацию Львовской области, Управлению социальной политики и Львовскому областному совету по специальному медицинскому обеспечению.

«Выражаю искреннюю благодарность участникам такой гуманитарной акции, и отдельное спасибо господину Башинскому за проделанную работу. Вместе к победе! Слава Украине!» — написал посол Николай Дорошенко.

Узбекистан ранее направлял гуманитарный груз в Украину в апреле 2022 года и в июне 2022 года.