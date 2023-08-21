Туркменистан и Венгрия заключили политическое соглашение о поставках газа

CentralAsia (TM) - Будапешт и Ашхабад заключили политическое соглашение о поставках туркменского газа в Венгрию, на очереди переговоры между компаниями, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает Интерфакс.

«Со стороны Туркменистана совершенно ясна политическая воля и политическое намерение, чтобы Венгрия стала одним из направлений потенциальных поставок туркменского газа в Европу и одной из транзитных стран. Политическое соглашение заключено, теперь очередь за компаниями, чтобы они продолжили коммерческие переговоры», - сказал он в видеообращении, которое транслировалось в воскресенье в соцсетях.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов встретился в воскресенье в Будапеште с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По сообщению венгерского агентства MTI, речь шла не только об энергетике, но и расширении сотрудничества в сферах здравоохранения, фармацевтической промышленности, сельского хозяйства, пищевой индустрии, водного хозяйства, а также в области образования и культуры.

Глава Туркменистана в воскресенье прибыл в Будапешт с рабочим визитом по приглашению Орбана для участия в мероприятиях главного государственного праздника Венгрии - Дня святого Иштвана.

Бердымухамедов также будет в числе почетных гостей чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в венгерской столице.



Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находившийся в Будапеште 20 августа с рабочим визитом, и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили вопросы развития двустороннего партнерства.

В числе перспективных направлений сотрудничества были обозначены энергетика, транспорт, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, ряд других отраслей.

Наряду с этим, большое значение на переговорах было уделено вопросам расширения туркмено-венгерских гуманитарных связей. В этой связи было отмечено, что обогащению содержания традиционных двусторонних отношений также будет способствовать стимулирование взаимополезныx контактов в области спорта.