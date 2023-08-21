Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с госвизитом посетит Азербайджан
- Узбекистан, политика
- 14:35, 21 августа 2023
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CentralAsia (UZ) - По приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 22-23 августа посетит эту страну с государственным визитом.
Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.
В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнёрства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.
По итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.
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