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В России у жителя выявили сибирскую язву

CentralAsia (CA) -  Заболевший сибирской язвой выявлен в Воронежской области, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Об этом сообщает Интерфакс.

«В Панинском муниципальном районе Воронежской области зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой. Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного. Случай лабораторно подтвержден Ставропольским противочумным институтом Роспотребнадзора», - сообщили журналистам в управлении.

Специалистами управления проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей.

Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Воронежской области, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на территории Панинского муниципального района Воронежской области выявлен очаг сибирской язвы. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 16 ноября 2023 года включительно.

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