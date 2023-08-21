Bloomberg заявил о дефиците дизтоплива в мире

CentralAsia (CA) - Дизельное топливо становится дефицитным в связи с надвигающимся зимним спросом, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных агентством участников рынка.

В частности, во всем мире цены на дизтопливо «заоблачно высоки» по сравнению со стоимостью сырой нефти, из которой оно производится, что указывает на дефицит, который должен встревожить правительства различных стран, одержимых борьбой с инфляцией. В агентстве напоминают о зиме, которая скоро наступит в северном полушарии, спровоцировав виток спроса на топливо.

При этом в прошлом году цены на топливо после полномасштабного вторжения РФ в Украину были еще выше, однако позднее они снизились на фоне относительно мягкой зимы.

«Нам следует наращивать запасы уже сейчас, поскольку они обычно начинают расходоваться сезонно с сентября. Есть опасения, что запасы не вырастут в достаточной степени до октября, и тогда мы начнем наблюдать снижение», – отметил руководитель отдела продуктов переработки в отраслевом консультанте FGE Юджин Линделл.

По его мнению, основные проблемы с поставками дизтоплива в настоящее время связаны с Европой и Атлантическим побережьем США. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd, запасы дизельного топлива в северо-западной Европе в ближайшие месяцы сократятся. Это типично для этого времени года, но запасы в настоящее время ниже исторических норм.

По словам аналитика по исследованиям рынков нефтепереработки и нефтепродуктов в Wood Mackenzie Эммы Хаушам, перспективы поставок дизельного топлива/газойля в Европу являются неблагоприятными, в то время как спрос будет ежемесячно расти до ноября. Ситуация усугубляется незапланированными простоями нефтеперерабатывающих заводов. Производство дизтоплива в Европе снизилось в июле более чем на 1,6% по сравнению со средними историческими показателями.

В разгар существующего дефицита предложения рынки внимательно следят за Китаем, поскольку его НПЗ ожидают от правительства нового раунда выдачи квот на экспорт топлива, что позволит им продолжать отгружать топливо. Эта мера может снизить напряженность на рынке.

Однако нефтяной аналитик Energy Aspects Цзянань Сун считает маловероятным резкий рост поставок китайского дизтоплива даже после введения новых квот. Дело в том, что внутренний спрос на дизтопливо в Китае неожиданно вырос благодаря более высоким, чем ожидалось, расходам на инфраструктуру, компенсирующим потери на рынке недвижимости. В результате запасы топлива в КНР не удалось нарастить даже в периоды более слабого спроса.

В США розничные цены на дизтопливо стабильно росли с конца июля, причем настолько, что это в большей степени способствовало инфляции, чем бензин в августе. Американские НПЗ не смогли нарастить запасы этим летом, которое является типичным периодом роста поставок между сезонами сбора урожая и в преддверии зимнего отопительного сезона. Дело в том, что рыночные условия сделали накопление запасов убыточным предприятием, как и в прошлом году.

Дизтопливо используется как топливо не только в автомобилях и судах, но и для систем отопления и тяжелой техники. Хедж-фонды повышают свои ставки на рост цен на дизель, а чистые длинные позиции (когда игроки ставят на будущий рост стоимости товаров или акций) на лондонской бирже ICE выросли на прошлой неделе до самого высокого уровня с марта 2022 года. Чистые длинные позиции на NYMEX также подскочили в августе до 18-месячного максимума.